A emocionante declaração de Silvio Santos após meses afastado da TV

Silvio Santos fez sua primeira aparição há meses no dia em que completa 93 anos; na entrada de sua mansão, ele emocionou os fãs

O apresentador Silvio Santos fez sua primeira aparição pública em mais de um ano nesta terça-feira, 12, data em que comemora seu aniversário de 93 anos. Feliz da vida, ela se emocionou ao receber a visita de fãs em sua mansão em São Paulo.

Assim que saiu para a área externa, ele ficou surpreso. "Eu quero saber quem é que tá promovendo. Só tem um que eu conheço. Tá faltando vela, tem que ter 93 velas. Vocês não tiveram condição de acender as velas", disse ele. O vídeo gravado pelo fã e jornalista Ricky Colavittofoi exibido pelo Fofocalizando.

Silvio Santos ainda mandou uma mensagem emocionada. "Eu só quero dizer que hoje é o dia do meu aniversário. É claro que eu não imaginava que alguém viesse me prestar uma homenagem na porta da minha casa. Eu só queria dizer que a felicidade que eu tô sentindo, vocês sintam por toda a vida de vocês. E que a cada aniversário, vocês recebam as mesmas homenagens que eu estou recebendo", afirmou ele que ainda desejou que todos vivam bem. "Saúde a todos e que sigam aos 93 anos", afirmou ele.

Silvio Santos não aparece no SBT desde setembro de 2022, quando chegou a gravar quadros para seu programa. Eles não foram ao ar e a filha do apresentador, Patrícia Abravanel, é quem comanda a atração atualmente.

Silvio Santos ficou bastante emocionado com a homenagem que os fãs fizeram para comemorar o seu aniversário! 🥹💜#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/SLJusFWJF8 — Fofocalizando (@pfofocalizando) December 12, 2023

Genro de Silvio Santos divide fotos raras de momentos em família:

Desde que decidiu se ausentar dos holofotes, o apresentador Silvio Santos aparece raramente por meio de registros compartilhados por amigos e familiares. Nesta terça-feira, 12, um de seus genros, o político Fabio Faria, que é casado com Patricia Abravanel, relembrou fotos do sogro na intimidade da família para celebrar o aniversário do comunicador.

“Hoje o Senor, mais conhecido como Silvio Santos, completa 93 anos. Tenho a honra e a graça de poder conviver e aprender muito com esse ser humano espetacular que leva uma vida leve, simples e rodeado da família. Senor é um avô incrível e que sempre se alegra com a presença dos pequenos em casa!!”, Fabio declarou; confira os registros raros.