Nanda Costa celebra parceria com Xamã em série: ''Ô sorte!''

Rapper Xamã vai estrear como ator na segunda temporada de série da Globo e contracenará com a atriz Nanda Costa

Neste ano, o rapper Xamã (33) vai fazer sua estreia como ator nas telinhas da Globo. O artista, uma das principais vozes do rap no país atualmente, está escalado para a segunda temporada da série Justiça.

Na trama, da autora Manuela Dias, da novela Amor de Mãe, Xamã vai viver o personagem Naldinho, um criminoso parceiro de uma das protagonistas, interpretada pela atriz Nanda Costa (36).

Nos stories de seu Instagram, na última terça-feira, 02, Nanda compartilhou a notícia do O Globo e comemorou o trabalho ao lado do rapper, dono do hit Leão, projeto gravado ao lado da eterna Marília Mendonça (1995 -2021). "Ô sorte! Vem com tudo, parceiro!", disse a artista, esposa da percussionista Lan Lanh (54) na publicação.

Nanda Costa celebra parceria com Xamã em série:

Nanda Costa faz mudança radical no visual e resultado impressiona

Uau! No início da tarde de terça-feira, 02, a atriz Nanda Costa mostrou que já está se reinventando para viver uma nova personagem em seu próximo projeto do Globoplay.

Por meio das redes sociais, a mamãe das gêmeas de Kim (1) e Tiê (1), publicou uma selfie nos bastidores da gravação da série 'Justiça 2', do qual mostra sua primeira mudança radical para se encaixar no papel. Dando adeus as madeixas castanhas curtinhas, a famosa adotou um estilo de cabelo mais longo, e assumiu o cabelo totalmente loiro.

"A parte mais legal de usar a lace é que posso ficar loira sem ter que ficar loira e cuidar desse loiro. A parte chata é que na realidade eu não tô loira, e toda vez que eu tiro eu penso que ela podia ter ficado", escreveu a atriz.