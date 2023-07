Mionzinho fala sobre Marcos Mion: 'Não tinha obrigação de me levar'

Ex-assistente de palco de Marcos Mion, Victor Coelho, o Mionzinho, revela como anda a sua vida e se tem mágoa do apresentador

Ex-assistente de palco de Marcos Mion, Victor Coelho ficou nacionalmente conhecido por ter vivido o Mionzinho por 12 anos ao lado do comunicador na MTV e na Record TV. Agora, ele contou que segue amigo do apresentador da Globo e que mudou a sua carreira para ser administrador da empresa da família.

Em entrevista no site Splash, Mionzinho contou que não tem mágoa de Mion por não tê-lo chamado para ir para a Globo. “Mion não tinha obrigação de me levar para a Globo... Juro por Deus que não tenho mágoa nenhuma. Gosto dele até hoje, gosto das coisas que ele faz lá na Globo. Estou feliz demais porque desde a época da MTV ele fala que ia voltar para Globo um dia”, disse ele.

Victor contou que guardou boa parte do dinheiro que ganhou na época em que estava a TV e tem uma vida financeira saudável. Além disso, ele trabalha nas empresas da família. "Quando saí da Record, falei: 'Está na hora de usar a minha faculdade para o motivo pelo qual fiz'. Hoje, eu e minha irmão somos quem assume mais as coisas. Temos duas lojas [de decoração] e uma distribuidora que vende para o Brasil inteiro", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mionzinho (Victor Coelho)🇧🇷 (@instamionzinho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mionzinho (Victor Coelho)🇧🇷 (@instamionzinho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mionzinho (Victor Coelho)🇧🇷 (@instamionzinho)

Por que o Mionzinho não falava?

Victor Coelho ainda contou o motivo para o personagem Mionzinho não falar. No site Splash, ele contou que tinha um microfone, mas não se sentia à vontade para falar quando começou na TV e isso se tornou uma característica do personagem.

"A história de Mionzinho não falar foi totalmente sem querer. Tinha um microfone, mas como nunca tinha trabalhado em TV, falei: 'a hora que eu entender o que eu tô fazendo, eu até pego o microfone'. Tinha até medo de interromper Mion ou fazer alguma besteira", disse ele.

E completou sobre imitar o que Mion fazia no palco. "Isso começou a ficar engraçado e chegou um dia que Mion falou: 'vamos desencanar de microfone. É muito bom o jeito que está rolando. Funciona muito, as piadas são muito boas e você me imitando é muito bom'", relembrou.