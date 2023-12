Milton Neves exibe sua carta de demissão da Band: 'Pedi por escrito'

Milton Neves exibe o documento com seu pedido de demissão da Band e faz agradecimento carinhoso: 'Consegui transformar esse lindo sonho em realidade'

O apresentador Milton Neves surpreendeu ao mostrar uma foto de sua carta de demissão para o Grupo Bandeirantes, que comanda a emissora Band e as rádios. Ele mostrou uma foto do pedido de demissão em seu feed no Instagram para informar que pediu para encerrar o contrato com a emissora.

No documento, o profissional falou sobre o pedido de desligamento e fez o seu agradecimento pelos vários anos de trabalho na empresa. “Formalizo o meu pedido de desligamento do querido Grupo Bandeirantes de Comunicação. Realizei, por anos e anos, meu sonho de infância, que era trabalhar no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ou seja, consegui transformar esse lindo sonho em realidade. Só tenho que agradecer aos funcionários da Band, da Rádio Bandeirantes e da BandNews, que me honraram com a amizade e companheirismo”, disse ele.

E completou: “O presente pedido é firmado de livre e espontânea vontade. Deixo o meu profundo agradecimento por tudo. Ressalto, também, que o Grupo Band nada deve a mim. Espero um dia voltar. Eu sempre amei a Rádio Bandeirantes como ouvinte, desde meus oito ou nove anos de idade. No mais, dou plena quitação por qualquer e eventual verba que teria a receber ou qualquer reclamação de hoje e sempre. Eu te amo, Grupo Bandeirantes”.

Na legenda do post, Milton Neves completou a sua mensagem sobre a demissão. "A Bandeirantes sempre foi extremamente correta comigo. Não tive e não tenho motivo algum para reclamar. Foi um período muito feliz, certamente para mim e acredito que para o grupo também. Recentemente, pedi por escrito que a emissora aceitasse o meu pedido de demissão, e as conversas para o encerramento de nosso vínculo sempre foram respeitosas, com eles cumprindo 1000% do que era assinado e até mesmo do que era apalavrado. Torço para que a Band siga crescendo cada vez mais. Ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, a minha eterna gratidão!", afirmou.

Milton Neves abre as portas de sua mansão na TV

Em participação no programa Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca, na Band, Milton Neves mostrou como é a sua mansão de 5 mil metros quadrados. O local tem duas adegas, quadra de squash, área de lazar com piscina, sótão e bar na sala. Ele mora no local sozinho após a morte de sua esposa, Lenice Neves, que faleceu em 2020 após lutar contra um câncer no pâncreas. Veja as fotos da mansão aqui.

Na entrevista, ele falou sobre a morte da esposa. “Estou sozinho nessa casona de cinco mil metros, com quatro ou cinco andares. Sem ela, a minha vida ficou muito ruim. Eu emagreci 18 quilos. Vivemos 53 anos, eu e ela, tivemos um só namoro, noivado e casamento”, disse ele, e ainda relembrou a história deles: “Ela era riquinha lá e eu era um duro. Todo mundo queria namorar ela, mas ela falou: não, quero fazer odontologia. Ela foi fazer e só largou quando nossos filhos nasceram. Foi uma heroína e faz falta na minha vida”.