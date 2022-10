Matthew Perry revela affair com atriz famosa de Hollywood

Ator Matthew Perry, de Friends, diz que se envolveu com atriz famosa que participou da série

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 22h49

Nesta sexta-feira, 28, o ator Matthew Perry (53) lançou sua autobiografia, intitulada “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”. Nela, o astro conhecido por viver Chandler na aclamada série “Friends”, deu detalhes de um romance secreto que viveu com a consagrada atriz Julia Roberts (54). Além disso, segundo ele, ela teria feito um pedido bizarro para participar da sitcom amada pelos fãs.

O The Sun revelou um trecho do livro, onde Matthew conta que os ex-pombinhos se conheceram logo após o término das gravações do grande clássico do cinema “Uma Linda Mulher”. Julia Roberts, que estava no auge de sua carreira, só concordou em aparecer em “Friends” se a personagem dela tivesse alguma ligação com o enredo de Chandler Bing, vivido por Perry. O co-criador da série, David Crane, encorajou que Matthew falasse com a atriz sobre isso.

Ao participar da produção, Julia Roberts vive uma colega de infância de Chandler, Susie Moss. A dupla se reúne e começa a sair, mas as intenções verdadeiras da amiga surgem quando ela rouba as roupas de Chandler durante um encontro, como forma de vingança por ter envergonhado a jovem na quarta série.

“Julia recebeu o episódio The One After the Superbowl Part 2 na segunda temporada e ela só faria a série se pudesse estar na minha história. Deixe-me dizer isso de novo - ela só faria a série se ela pudesse estar na minha história (eu estava tendo um bom ano ou o quê?), mas primeiro, eu tive que conquistá-la”, escreveu Matthew em seu livro.

Ele ainda conta que durante a conversa, um clima de romance se instalou entre os atores. “Eu tive que cortejá-la. Eu queria algo um pouco sedutor. Enviei-lhe três dúzias de rosas vermelhas e um cartão que dizia: ‘A única coisa mais emocionante do que a perspectiva de você fazer a série é que finalmente tenho uma desculpa para lhe enviar flores”, escreveu o ator.

Matthew conta, surpreso, a resposta de Julia Roberts, que por mais que tenha sido rápida, fez um pedido estranho. “A resposta dela foi que, se eu explicasse adequadamente a física quântica para ela, ela concordaria em participar da série”, revela Chandler Bing.

O ator revela que no dia seguinte enviou um trabalho divertido de pesquisa sobre física, que aparentemente foi suficiente para a atriz concordar em participar da sitcom. “Primeiro, estou em uma troca de mensagens com a mulher para quem o batom foi inventado e agora tenho que acertar os livros”, brincou, ao falar que flertavam através de fax.

Os faxes de Julia viraram de amigáveis para românticos quando ela lhe enviou seu número de telefone e pediu para que o ator a ligasse. “Eu a deixei entrar, tanto figurativa quanto literalmente, e um relacionamento começou. Já éramos um casal quando começamos a filmar o episódio de ‘Friends’”, admite.

Porém, os demônios internos e a batalha contra a depressão e o vício de Matthew Perry fizeram com que o namoro não fosse possível continuar existindo. “Eu nunca poderia ser suficiente. Eu estava quebrado, torto, não podia ser amado. Então, ao invés de enfrentar a inevitável agonia de perdê-la, terminei com a linda e brilhante Julia Roberts”, explica o ator. “Eu não posso começar a descrever o olhar de confusão em seu rosto”, completou.

Matthew Perry conta sobre sua batalha contra vício e lança sua autobiografia

Matthew Perry decidiu resgatar suas memórias em sua autobiografia, chamada: "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", que será lançada oficialmente no dia 1 de novembro.

O ator decidiu abrir o jogo sobre sua vida pessoal e profissional, sem tentar escapar sobre a sua luta contra o vício em bebidas alcoólicas e as internações. "Eu queria compartilhar quando eu estivesse melhor em relação a este lado sombrio de tudo, eu tive que esperar até que eu estivesse sóbrio - e longe do vício e da doença ativa do alcoolismo - para escrever tudo. E o ponto principal era que eu tinha certeza de que isso ajudaria as pessoas", disse à revista People.