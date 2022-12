Maria Clara Gueiros revela que desistiu de carreira após crítica de famoso: “Eu era ruim mesmo”

A atriz Maria Clara Gueiros comentou no programa de Fausto Silva que desistiu de uma carreira na dança após receber crítica de ator famoso

Na última segunda-feira, 5, Maria Clara Gueiros fez uma revelação durante o programa “Faustão na Band”. A atriz comentou que desistiu de uma carreira na dança após receber uma crítica do ator Eri Johnson.

Maria Clara e Eri fizeram uma peça juntos em 1989, e o ator criticou o então trabalho da artista na dança. “Gente, tinha tudo pra ser uma péssima história, mas acabou sendo libertador”, começou dizendo a atriz.

“Eu era bailarina e estava começando a ser atriz, me aventurando nesse mundo. Eu fiz um musical com o Eri Johnson, isso em 1989, e confesso a vocês que não era uma boa bailarina, a verdade é essa”, contextualizou Maria Clara.

A famosa ainda contou: “Eu era ruim mesmo. O Eri conseguiu ver em mim uma atriz, alguém que teria um certo talento, mas eu estava ali, catando cavaco no musical”.

Maria, que estrelará o musical Mamma Mia em 2023, revelou o que Eri a disse: “Teve uma hora que eu cheguei a sair torta de cena. Nisso, ele me pegou no ombro e disse: ‘Clarinha, você dança mal pra caramba! Larga esse negócio! Você é uma atriz boa e engraçada’”.

No quadro “Pizza do Faustão”, apresentado por Fausto Silva (72), a atriz comentou que não levou a crítica para o coração: “Ao invés de eu tomar aquilo como ofensa, na verdade eu encarei como algo libertador. Isso aconteceu em um final de semana, e, já na segunda-feira eu parei de fazer aula de dança. Foi realmente um negócio instantâneo... a gente tem que sim ouvir as críticas”.

Rumores!

Na última segunda-feira, 5, Fausto Silva comentou sobre os rumores de que estaria deixando a Band para ir à emissora RecordTV.

O apresentador desmentiu estes rumores em entrevista ao site Notícias da TV, e afirmou que se mantém na Band: “Lá tenho liberdade e me pagam direitinho”.