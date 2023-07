Mari Palma relembra ataques em estreia na Globo: 'Por que está vestida assim?'

Jornalista Mari Palma revela que enfrentou críticas por conta do visual ‘diferentão’ em estreia na Globo

Apresentadora da CNN, Mari Palma é conhecida por revolucionar o estilo nas bancadas dos jornais! Estilosa, a comunicadora costuma usar peças joviais e divertidas, além de ter piercings e tatuagens. Mas ela confessou que isso foi um problema no início da carreira, quando estreou na Globo no quadro ‘G1 em 1 minuto’ em 2015.

Em conversa com o podcast Bagaceira Chique comandado por Luciana Gimenez, Mari contou que o público não estava habituado ao visual ‘diferentão’: "Lembro que logo na primeira semana ligaram na redação, uma senhorinha, falando assim pro meu chefe 'pede para essa menina tirar esse arame do nariz'.", iniciou.

Mari também esclareceu que não se considera pioneira: "O público foi acostumando. Brinco que não fui eu que quebrei o sistema e falei 'ah, amanhã vou entrar na televisão de piercing, tatuagem e tal', disse. A jornalista ainda justificou que a decisão de transmitir sua personalidade nas roupas foi ideia da própria emissora, já que o programa deveria transmitir as notícias como uma "conversa" informal.

“Quando fui fazer o primeiro piloto para a gente testar, fui toda arrumada, de camisa, salto, e aí eles olharam para mim e falaram 'Mari, por que você está vestida assim? A gente quer você de verdade'. E eu fiquei muito feliz. Sempre falo que tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa”, disse Mari, que recentemente se divorciou do jornalista Phelipe Siani.

Para finalizar, a comunicadora contou que fica feliz com as mudanças no mercado: “Reconhecendo o mérito que tive de aproveitar essas oportunidades. Hoje vejo outras pessoas tatuadas e com piercing, fico feliz, mas não me considero pioneira de nada. Só fico feliz que existem novas possibilidades", ela conluiu.

Mari Palma revela como foi a divisão de bens com Phelipe Siani:

Ainda durante a entrevista ao Bagaceira Chique, Mari Palma abriu o coração sobre o divórcio com o jornalista Phelipe Siani após cinco meses de casados. A jornalista contou como ficaram as coisas que compraram juntos durante o relacionamento que mantiveram por seis anos.