Marcos Oliveira, o beiçola, comenta vida sexual aos 66 anos: "tem tesão"

Ator Marcos Oliveira criticou etarismo e a ideia de que durante a terceira idade a libido acaba

O ator Marcos Oliveira (66), mais conhecido por seu papel como Beiçola, da Grande Família, falou sobre a libido na terceira idade e foi sincerão ao dizer que, ao contrário do que muitos pensam, ela não acaba.

“A gente é dinâmico também. Tem pensamento, tem tesão também. Queremos f****. Queremos dar uns beijos na boca. Outro dia vi um vídeo de um casal, um senhor e uma senhora, estava dando um amasso numa festa escondidinho no cantinho. Fiquei assim: ‘Olha que maravilha, bicho’”, disse em entrevista à Quem.

Ele continuou falando do ritmo que a vida sexual toma após certa idade. “É no carinho, é no abraço, é no beijo, na respiração. Não é como na juventude que tem que ser mostrar força, ser forte. Vai devagar, tem uma outra sensibilidade, com carinho também se goza”, explicou.

“Quero receber um abraço, quero um carinho, quero também abraçar, acariciar, ser objeto de desejo. Tudo isso que acontece na vida da gente. Isso não acaba na hora que envelhecemos. O pau murcha, mas não é só ali que se goza. É bom esse contato com o outro. É muito importante. É saudável, inclusive, pra cabeça”, relatou o ator.

Marcos Oliveira também comentou etarismo

"Parece que o que restou pro velho é ir em banco. A vida é outra coisa, são outras coisas", argumentou ele, que disse estar melhor da saúde e não querer ficar parado profissionalmente.

"Tudo isso é favorável pra que a vida continue: as paixões, o amor, a respiração, a saúde. Agora você fica isolado num canto como imprestável... Não temos mais o direito de falar mais nada, tem que repetir o pensamento de uma sociedade que acha velho que tem que ficar quieto no canto e isso não vou fazer", prometeu.