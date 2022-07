Manoel Soares faz agradecimento após primeira semana de 'Encontro': "Feliz da vida"

O apresentador Manoel Soares mostrou fotos dos bastidores do programa e agradeceu a companhia dos fãs

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 16h14

Manoel Soares (43) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para comemorar sua primeira semana no 'Encontro'.

O apresentador compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos dos bastidores do programa de hoje, em que aparece com Michelle Loreto (42), Patrícia Poeta (45), Tati Machado (30) e o cantor Rodriguinho (44), e fez um agradecimento.

"Encerrando a primeira semana de Encontro e estou como? Feliz da vida! Gostaria de agradecer mais uma vez por terem me dado a honra da sua companhia durante todas essas manhãs e por toda energia que eu senti, seja da plateia ou da galera de casa", afirmou ele.

E completou: "E já posso dizer que estou com saudade? Agora bora descansar, curtir a família, mas contando as horas pra gente se encontrar novamente na segunda-feira. Vocês são tudo de bom, amores!", completou Manoel.

Na última segunda-feira, 4, quando estreou no comando da atração ao lado de Patrícia Poeta, o apresentador celebrou o novo desafio. "Agora é oficial, galera! Hoje aconteceu a primeira das nossas #SuperManhãs e eu ainda estou em êxtase! Nosso primeiro Encontro teve tudo de melhor: muito bate-papo, informação, prestação de serviço, música e diversão. E como eu estou me divertindo ao lado da @patriciapoeta e na companhia de todos vocês! Quem aqui assistiu ao programa? Conta pra mim o que achou e se prepara que amanhã tem mais!", disse ele.

Confira a publicação de Manoel Soares: