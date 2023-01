Luana Xavier se despede do 'Saia Justa': "O maior e melhor acontecimento"

Nas redes sociais, Luana Xavier recordou fotos ao lado de Sabrina Sato, Larissa Luz e Astrid Fontenelle e agradeceu pela parceria

Luana Xavier (35) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para se despedir do programa Saia Justa, do GNT. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Sabrina Sato, Larissa Luz e Astrid Fontenelle, com quem divida o comando da atração, e agradeceu a cada integrante pela parceria.

"Dia de #tbt é dia de postar as melhores lembranças. Então aqui estou eu com o maior e melhor acontecimento do meu 2022: SAIA JUSTA. Começo esse carrossel com minha parceira @sabrinasato, que segurou minha mão inúmeras vezes, com quem troquei olhares de cumplicidade e que junto comigo se despede desse time. Sá, sorte a minha trabalhar com você e conhecer você. O furacão Sabrina Sato agora faz parte da minha história", começou a artista.

Em seguida, ela falou sobre Larissa e Astrid. "Minha irmãzona @larissaluzeluz, sem você nem sei. Duas mulheres pretas, com histórias próprias e dispostas a partilhar conhecimento em um espaço tão importante… juntas fomos uma virada de chave importante pro programa. Que sorte a nossa. Mas com certeza a sorte maior foi deles. A maior falta que sentirem sem dúvidas é de te perturbar no camarim com playlists inusitadas. Você é arrebatadora como os ventos de Oyá. Minha maestra @astridfontenelle, eu agora posso me gabar de ter trabalhado ao lado de um dos maiores ícones da comunicação no Brasil. Suas dicas valiosas estão todas anotadas. Pra você AMOR, AMOR e AMOR, em caixa alta, do jeitinho que você gosta", acrescentou.

Por fim, Luana ainda deu as boas-vindas para Bela Gil e Gabriela Prioli, que vão fazer parte do programa em seu lugar e no de Sabrina Sato. "Eu teria pelo menos mais uns 30 nomes pra agradecer por essa jornada, mas peço licença e aproveito esse texto pra desejar muito axé pras novas Saias @belagil e @gabrielaprioli. Que seja tão bom pra vocês quanto foi pra mim. Aproveitem cada segundo e saibam: o celular da Lari tem as melhores anotações. Parece que ela ta tuitando, mas não, ela tá estudando, porque ela é aluna da primeira fileira que só vai no fundão pra cantar com a galera", finalizou.

Confira a publicação de Luana Xavier:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Xavier (@luaxavier)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!