Letícia Laranja entrega principal dificuldade na carreira de atriz: “Questão financeira”

Letícia Laranja, a 'Flor' de 'Terra e Paixão', abre o jogo sobre realidade financeira; ela já conciliou a atuação com trabalho como garçonete e professora

Letícia Laranja, que recentemente fez sua estreia na novela 'Terra e Paixão' da Globo, no papel de 'Flor', revelou em entrevista à CARAS Digital que enfrentou uma jornada desafiadora para conquistar seu lugar no mundo da atuação. A atriz contou que passou por inúmeras dificuldades financeiras ao longo do caminho.

Quando questionada sobre o maior desafio em sua carreira, a morena que contracena ao lado de Cauã Reymond não hesitou em revelar a realidade financeira que muitos atores enfrentam no começo da carreira: “A primeira coisa que me vem à cabeça como uma dificuldade muito grande, é a questão financeira mesmo, de poder viver de forma confortável”, disse Letícia.

Desde que decidiu ser atriz, Letícia já se viu trabalhando como garçonete, assistente de dentista e professora para garantir o sustento: "Quando eu escolhi ser atriz, me formei na escola e vim direto fazer faculdade, então aí eu já tinha uma dificuldade muito grande de me sustentar, de ter dinheiro para fazer as coisas”, disse a artista, que mora no Rio de Janeiro atualmente.

Natural de Petrópolis, Letícia encontrou uma realidade diferente e mais cara quando se mudou para estudar na capital: “Foi muito difícil já na faculdade, depois, quando você se forma, quando eu me formei, não existe um mercado para o ator. O ator vai fazer seu próprio mercado e isso também leva tempo”, a artista desabafou.

Letícia também relembrou que passou por diversas ocupações até chegar na televisão: “Daí você também tem que trabalhar com mil e outras coisas para conseguir e ainda ter tempo para dedicar a arte. Com certeza essa foi a maior dificuldade”, disse a artista, que agora celebra seu primeiro papel em uma produção audiovisual após anos de testes.

Mesmo em meio às dificuldades, a atriz vê um lado positivo: “De uma forma poética, se assim posso dizer, eu acredito que isso também faz parte das coisas que eu conquistei. Às vezes a dificuldade e o sofrimento move o artista de alguma forma, mostra coisas muito importantes, mas não precisa ser dessa forma”, Letícia pontuou.

Vale lembrar que a atriz está no ar como a personagem ‘Flor’ da novela das nove, ‘Terra e Paixão’, escrita pelo famoso dramaturgo Walcyr Carrasco. A morena de olhos claros estreou com um papel desafiador. Ela vive uma mãe solo, que trabalha como prostituta e se apaixona pelo mocinho da trama, Caio, vivido por Cauã Reymond.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Laranja (@leticialaranja)

Letícia Laranja já passou por cirurgia super invasiva:

A atriz Letícia Laranja abriu uma cirurgia super invasiva que precisou ser submetida. A intérprete de Flor passou pelo procedimento após sofrer um grave acidente de bicicleta. Em conversa com o Jornal Extra, ela revelou que precisou passar por uma cirurgia após perder o baço e fraturar a coluna por conta de uma queda brusca; saiba todos os detalhes.