Leonardo Miggiorin revela qual é o sonho de sua vida

No ar na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, Leonardo Miggiorin revela o que espera para o seu futuro na vida pessoal

O ator Leonardo Miggiorin, que pode ser visto na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, da Globo, já sabe qual é o seu sonho de vida. Aos 41 anos de idade, ele contou sobre o sonho de formar família e ter uma casa grande para as crianças.

Recentemente, ele assumiu o namoro com o produtor João Victor Amado e defendeu o casamento homoafetivo. "Ninguém tem que impedir o afeto. Não sou casado, mas sou muito namorador. Tenho certeza de que quero casar e que vou ter filhos. Tenho quatro sobrinhos e confesso que comecei a sonhar com uma família. Não nasci para ficar sozinho. Sou um cara com relações duradouras", disse ele.

E contou sobre o seu sonho de vida. "Sonho de vida é ter uma casa, com uma grande árvore e crianças. É o direito à inclusão. Invisto na parceria e no amor. Estou bem com a minha família, trabalhando, fazendo as minhas escolhas, do que eu sou, da minha essência. Venho quebrando padrões. Um amadurecimento. Estou construindo coisas em que acredito. Não quero mais agradar a todos, até porque quem disse que todos me agradam?", afirmou.

Leonardo Miggiorin fala sobre o autoconhecimento

Em uma visita à Ilha de CARAS, Leonardo Miggiorin falou sobre o seu processo de autoconhecimento, que inclui uma maior aproximação dos pais e dos amigos íntimos. “Busco muito a minha espiritualidade. Mais próximo dos meus pais, dos meus amigos. Transito por muitos meios e conheço muita gente, mas não perder as raízes é fundamental, sempre com alegria. A vida é muito generosa com a gente. A vida se renova. Todos passamos por momentos difíceis, falhamos, às vezes, mas todos merecemos uma segunda chance, começando por nós mesmos. É fundamental nos darmos uma segunda chance”, desabafou ele, que tem preferido permanecer solteiro neste período. “Preciso me conhecer e vivenciar experiências próprias até entender que estou pronto para uma relação mais séria. Acho que estou numa fase de transição mesmo”, analisou ele, que segue fora da TV.

O ator também tem cuidado com muito carinho não apenas de sua espiritualidade ou de sua psique, mas também de seu corpo. Não raro, Leonardo arranca suspiros nas redes sociais pela boa forma. Yoga, pilates, natação... A paixão por exercícios começou na vida adulta. “Gosto de me cuidar, de estar bem. Tem o lado da saúde, claro, mas tem também a autoestima”, explicou.