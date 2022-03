Larissa Manoela revela perrengues nos bastidores de 'Além da Ilusão': ''Que sufoco''

Intérprete de Isadora, Larissa Manoela exibe bastidores nada glamourosos de 'Além da Ilusão' e diverte web

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 14h37

Na última terça-feira, 15, Larissa Manoela (21) divertiu seus seguidores ao compartilhar os bastidores das gravações do mais recente capítulo de Além da Ilusão.

A atriz, que interpreta Isadora na trama, não escondeu os perrengues que enfrentou durante as filmagens, pisando em poças de água no meio da chuva durante cenas na floresta.

“Bastidores do capítulozão de ‘Além da Ilusão’ que foi ao ar hoje na TV Globo. Isadora salva mas quase que vai embora junto com a irmã Elisa. Que sufoco! Eu amo a magia da arte”, escreveu ela na legenda do post.

Cheia de bom humor, a artista ainda revelou como foi feita a tempestade produzida para uma cena dramática de sua personagem, na qual enfrentou o vento forte de um ventilador gigante por trás das câmeras.

Pelos comentários, os fãs elogiaram sua performance. “Amando te acompanhar”, disse um. “Não perco um capítulo”, declarou outro. “Você arrasa demais”, afirmou mais um.