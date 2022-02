Larissa Manoela faz homenagem para atriz, Sofia Budke, sua irmã em 'Além da Ilusão': ''Pequena gigante! Genial!''

Larissa Manoela teceu elogios à Sofia Budke, que fez sua irmã na primeira fase de 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 19/02/2022, às 15h17

Neste sábado, 19, Larissa Manoela (21) decidiu usar suas redes sociais para fazer uma homenagem para Sofia Budke (10), atriz que fez sua irmã na primeira parte de Além da Ilusão.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece ao lado da companheira de cena, em momentos descontraídos no camarim e no set, até momentos fora do trabalho.

Na legenda, Larissa teceu inúmeros elogios para atriz mirim: "Sofia... Eu jamais saberia que um dia te encontraria, muito menos imaginaria que em nosso primeiro encontro você me conquistaria. O que rapidamente não precisa mais de imaginação porque o óbvio já chama atenção, te olhar é a nítida concretização. Você é encantadora e muito talentosa. Menina do riso frouxo e do olhar potente. Pequena gigante! Genial!"

Ela seguiu agradecendo os momentos que viveram juntas: "Obrigada por todos os momentos, dentro e fora de cena. Sem você e a conexão que estabelecemos não seria possível seguir dando vida a nossa Isadora. Que alegria dividir essa personagem com você, me inspirar em todo caminho lindo que você trilhou pra dar vida a ela. Parabéns pela sua entrega e dedicação!"

"As primeiras palavras que você me disse são um afago no meu coração e hoje elas se invertem porque repito pra você: VOCÊ QUE ME INSPIRA PARA SEGUIR SENDO A ATRIZ QUE HOJE SOU! Que a sinceridade, honestidade e verdade através da atuação das crianças sejam sempre um sopro e um refresco pra nossa arte. Sofia que você possa seguir em frente com a cabeça focada, pé no chão e amor pelo ofício no coração. O mundo é seu! Brilha!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeitas!", disse um. "Minhas Isadoras!", escreveu outro. "A relação e energia de vocês foram incríveis", falou terceiro.

Confira a linda homenagem que Larissa Manoela fez para Sofia Budke, sua irmã em Além da Ilusão: