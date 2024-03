Jornalista passa mal ao vivo e é socorrido após desmaiar durante programa

Jornalista esportivo da Rede Minas, Pedro Rocha sofreu uma síncope enquanto apresentava o programa na noite de domingo, 03

O jornalista esportivo Pedro Rocha, da Rede Minas, passou mal ao vivo durante o programa 'Meio de Campo', transmitido na noite de domingo, 03, na TV aberta em Minas Gerais e no YouTube. O comunicador foi prontamente socorrido por outro colega assim que desmaiou no palco da atração.

Na ocasião, outro jornalista, Stefano Poke, do 'Portal Deus Me Dibre', comentava sobre futebol quando Pedro sofreu uma queda. As imagens foram rapidamente cortadas e o programa seguiu para o intervalo comercial.

De acordo com informações do site 'Jogada10', Pedro Rocha teria sofrido uma "síncope por dengue". Em Minas Gerais, local onde ocorreu o incidente, enfrenta um surto da doença. O jornalista, inclusive, estava substituindo o apresentador oficial da atração, afastado por dengue.

Os serviços de emergência dirigiram-se rapidamente à emissora e o comunicador foi socorrido pelo Samu. Ainda segundo o 'Jogada10', embora Rocha tenha batido a cabeça em uma parte de madeira no estúdio, ele passa bem e, em breve, deve receber alta para seguir com o tratamento em casa.

Nesta segunda-feira, 04, através de seu perfil no X, antigo Twitter, ele tranquilizou os telespectadores que presenciaram o momento do desmaio e confirmou ter sido diagnosticado com dengue.

"Agradeço a todos pelo carinho e pela preocupação comigo. Queria também agradecer a Deus por estar bem agora. Já fiz exames e o que tenho é dengue. Sim, dengue também pode resultar em desmaio ou síncope. Então, peço a todos que se cuidem nesta epidemia", escreveu Pedro Rocha, por fim.

Filho de Eliza Samudio rompe o silêncio sobre goleiro Bruno

Filho da modelo Eliza Samudio, desaparecida em 2010, Bruninho Samudio quebrou o silêncio e falou publicamente pela primeira vez a respeito de seu pai biológico, Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo.

O jovem, de apenas 14 anos, também segue carreira no mundo do futebol e, atualmente, defende as categorias sub-14 e sub-15 do Athletico-PR. Ao lado da avó materna, Sônia Fátima Moura, sua tutora legal, ele revelou sentir 'pena' do ex-atleta, condenado em 2013 pela morte de Eliza.

Em participação no programa 'Geral do Povo', da RedeTV!, ao ser questionado por Geraldo Luís se considerava Bruno um 'bom jogador’, o adolescente respondeu: "Era. Só que não era uma boa pessoa". Confira!