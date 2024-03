Filho de Eliza Samudio rompe o silêncio sobre goleiro Bruno: 'Tenho pena'

Filho de Eliza Samudio, o jovem de 14 anos falou publicamente pela primeira vez sobre seu pai, o ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes

Filho da modelo Eliza Samudio, desaparecida em 2010, Bruninho Samudio quebrou o silêncio e falou publicamente pela primeira vez a respeito de seu pai biológico, Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo.

O jovem, de apenas 14 anos, também segue carreira no mundo do futebol e, atualmente, defende as categorias sub-14 e sub-15 do Athletico-PR. Ao lado da avó materna, Sônia Fátima Moura, sua tutora legal, ele revelou sentir 'pena' do ex-atleta, condenado em 2013 pela morte de Eliza.

Em participação no programa 'Geral do Povo', da RedeTV!, ao ser questionado por Geraldo Luís se considerava Bruno um 'bom jogador’, o adolescente respondeu: "Era. Só que não era uma boa pessoa".

Na sequência, Bruninho afirmou não sentir ódio do pai biológico. "[Não] Tenho nada. Tenho pena só", declarou ele ao apresentador Geraldo Luís. A entrevista completa com o filho de Eliza Samudio e Bruno Fernandes foi ao ar na tarde do último domingo, 03.

Além de sua relação com o pai biológico, Bruninho também mostrou detalhes de sua rotina e falou um pouco sobre a carreira como goleiro.

Vale lembrar que em 2023, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos e 3 meses de prisão.

O que aconteceu com Eliza Samudio?

Desaparecida desde 2010, o corpo de Eliza Samudio nunca foi encontrado. A jovem, de apenas 25 anos, havia acabado de dar à luz Bruninho, fruto de um breve relacionamento com Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo na época. Para a Justiça, o ex-atleta orquestrou o sequestro e assassinato da moça.

Antes do desaparecimento, Eliza Samudio chegou a denunciar Bruno. Na ocasião, ela revelou que o ex-goleiro teria a obrigado a ingerir remédios para abortar o filho logo após revelar a gravidez e exigir o reconhecimento da paternidade.

Em maio do ano passado, a apresentadora Sonia Abrão revelou que esteve presente nos últimos momentos de vida da modelo Eliza Samudio, em 2010. A declaração da jornalista aconteceu durante participação no Podcast CARAS.

Durante o programa, Sonia relembrou a alta repercussão após abordar casos de polícia no programa A Tarde é Sua, da Rede TV!. Ela afirmou que foi a única jornalista que conseguiu ter uma entrevista exclusiva com Eliza Samudio.

"Nós fomos o único programa de televisão ao qual ela compareceu. Fiz a última entrevista, cara a cara com a Eliza Samudio. Ela já veio escondida para o nosso programa, porque já tinha o Bola no encalço dela. Ela já estava fugindo a primeira vez do Bruno", revelou. Sonia ainda contou que ela e a produção do programa foram responsáveis por levar Eliza a um hospital. Confira!