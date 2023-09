João Guilherme surpreende fãs ao surgir chorando nas redes sociais: “A emoção”

O ator João Guilherme surgiu chorando em suas redes sociais e deixou seus fãs curiosos em relação ao motivo de tanta emoção

Nesta terça-feira, 5, João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto em que aparecia chorando. O ator gerou curiosidade em seus fãs por não dar muitos motivos para tanta emoção.

A estrela da série “De Volta Aos 15” surgiu sem camisa em seu quarto. João usava óculos, e uma das lentes estava molhada, revelando o choro do famoso. O artista ainda levava a mão aos olhos, mostrando que estava emocionado na foto.

“Acabei de ler a terceira temporada de De Volta Aos 15 assim.. Tudo culpa do Floguinho”, escreveu o artista na legenda, revelando que a emoção era por conta do roteiro da próxima série da Netflix que tem como protagonistas Camila Queiroz e Maisa Silva.

O “Floguinho” comentado por João é a rede social fictícia que por conta de um “bug” faz com que a personagem Anita, interpretada na fase adulta por Camila, volte à sua juventude, onde é vivida por Maisa. A terceira temporada da série ainda não teve data de estreia confirmada.

Nos comentários, a mãe de João, Naira Ávila mostrou estar curiosa sobre o que vem por aí na série: “Ansiosa para assistir”. E a atriz Klara Castanho, que também é uma das atrizes da série brasileira na Netflix, escreveu: “Tudo culpa do Floguinho”.

Os fãs de João e da série se surpreenderam com a postagem e ficaram curiosos sobre o que vem por aí em “De Volta Aos 15”. “A emoção é a única coisa que não dá para evitar”, escreveu um admirador. Outra seguidora questionou: “Será que o Fabrício [personagem de João Guilherme] vai se ferrar nessa temporada? Já estou curiosa e com frio na barriga, João”.

“Se não tiver Anita [vivida por Maisa na fase jovem] e Fabrício, eu irei tacar muito hate no Twitter, viu? Já avisando”, ameaçou uma fã. E outra espectadora compartilhou do mesmo sentimento: “Se ele não ficar com a Anita vai ser um sofrimento desnecessário para o telespectador”.

Neste último final de semana, João Guilherme se manifestou publicamente sobre o caso de agressão e homofobia sofrido pelo ator Victor Meyniel. No domingo, 3, Victor foi agredido no prédio de um homem após sair de uma boate no Rio de Janeiro.

“MUITO triste o que aconteceu com o Victor Meyniel. Um menino carismático e querido sendo atacada daquela forma por puro preconceito é de embrulhar o estômago, de dar sangue nos olhos. Desejo melhoras e que a justiça seja feita”, escreveu João nas redes sociais.