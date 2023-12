João Guilherme se despede de série com Maisa Silva: "A mais especial"

Ao fim das gravações da série 'De Volta Aos 15', João Guilherme se despede do elenco e mostra detalhes dos bastidores da produção

As gravações da terceira e última temporada da série De Volta Aos 15, da Netflix, chegaram ao fim. A produção ganhou uma grande despedida do ator João Guilherme, que finalizou a sua participação nesta sexta-feira, 22, e decidiu mostrar um pouco de sua experiência para seus seguidores

Em seu perfil oficial do Instagram, o filho de Leonardo abriu o álbum de fotos dos bastidores da série e fez uma linda homenagem para seus colegas de elenco, que também apareceram nos cliques. Na coletânea de fotos, ele apareceu ao lado de sua amiga de longa data e protagonista da série, Maisa Silva, além de Klara Castanho, Antonio Carrara e outros artistas.

Emocionado, João deixou lindas palavras para a série e se despediu com grande estilo. "Aqui não é um tchau, é um 'até logo'. A 3ª Temporada é a mais especial de todas (até agora). Já to me coçando pra experimentar o que cozinhamos… e QUE RECEITA! Obrigado pelo carinho de todos que participaram, que ajudaram a tirar isso do papel. Amo criar ao lado de pessoas que me inspiram, sempre vale a pena…", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, o ator recebeu várias mensagens carinhosas de seus colegas. "Meu melhor amigo, sempre vale a pena! Obrigada por ser esse parceiro de vida e de set. Te amo, bora encerrar esse ano do jeito que a gente mais gosta", disse Maisa. "Você conseguiu fotos inéditas. Você é tudo João. Que bom te ter perto!", declarou Klara Castanho.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

João Guilherme chama atenção com foto de ex-namorada no celular

Recentemente, João Guilherme chamou a atenção dos internautas com uma foto muito curiosa em seu celular. Em uma foto ao lado dos bastidores da série De Volta Aos 15, alguns fãs notaram que o ator usa uma foto com seu ex-namorada, a influenciadora digital Jade Picon, como plano de fundo do seu celular.

Na web, alguns de seus fãs reagiram ao acontecimento e começaram a teorizar sobre o motivo da foto de Jade estar no celular de seu ex-namorado. "Ele deve usar papel de parede personalizado para cada conversa", disse um internauta. Outro já disse que João ainda deve gostar de sua ex: "Tadinho, nunca superou… eu também não superaria".