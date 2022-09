Humberto Carrão surge caracterizado como Caco Barcellos para série

Ator Humberto Carrão impressiona pela semelhança com Caco Barcellos ao mostrar gravação da série 'Rota 66 - A Polícia que Mata' em homenagem ao jornalista

Novidade! O ator Humberto Carrão (31) interpretará o jornalista Caco Barcellos (72), do Profissão Repórter, na próxima série do Globoplay!

Na quinta-feira, 15, o artista compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece caracterizado como o repórter nos bastidores de gravações.

Carrão dará vida a Caco na série Rota 66 - A Polícia que Mata, da plataforma de streaming da TV Globo. A produção, baseada no livro homônimo escrito por Barcellos e que lhe rendeu o Prêmio Jabuti em 1993, tem data de estreia prevista para o dia 22 de setembro.

"Eu e Caco no monitor. Foto do nosso produtor @ggmello em um dos dias mais especiais do nosso trabalho. Falta pouco!", disse Humberto na legenda da postagem.

A trama retrata a trajetória profissional de Caco, com investigações jornalísticas, e falará sobre as ações das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, da Polícia Militar de São Paulo, entre os anos 70 e 90, que tirou vida de inocentes, principalmente de jovens negros e pobres na periferia da capital paulista.

Os fãs comentaram sobre a semelhança entre os famosos e se mostraram ansiosos com a série, que também conta com os atores Lara Tremouroux, Juan Queiroz, Adriano Garib, Rômulo Braga e Aílton Graça no elenco. "Que máximo!", disse Sophie Charlotte. "Te amo!!!", declarou Lara. "Tô ansiosa pra assistir, Caco retratou tão bem no Rota 66 o que uma geração viu tão de perto nos bairros periféricos de SP! Tudo o que aconteceu na década de 80 e 90 ainda reflete muito a vida das nossas famílias.", "Sempre lindo e fazendo papéis importantes, impossível não ser fã", "Ansiosa para assistir ", "Aguardando ansiosamente", "Igual! Impressionante", "Estão IGUAIS".

Confira Humberto Carrão como Caco Barcellos para série:

Humberto Carrão e Chandelly Braz dão fim a casamento após 10 anos

Humberto Carrão e Chandelly Braz (37) não estão mais juntos. O casamento chegou ao fim após 10 anos de relacionamento. Os artistas, que começaram a se relacionar durante as gravações da novela Cheias de Charme, exibida na TV Globo em 2012, decidiram colocar um ponto final na relação há cerca de um mês, segundo informações do Jornal Extra.

