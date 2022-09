Humberto Carrão fala sobre estreia da série 'Rota 66', em que vive Caco Barcellos

Ator Humberto Carrão comenta sobre a série do Globoplay 'Rota 66 - A Polícia que Mata' em homenagem ao jornalista Caco Barcellos

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 08h02 - Atualizado às 08h25

O ator Humberto Carrão (31) usou as redes sociais para comentar sobre a chegada de seu novo trabalho nas telinhas!

O artista falou sobre estreia da série Rota 66 - A Polícia que Mata, em que interpreta o jornalista Caco Barcellos (72), do Profissão Repórter, que chega ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira, 22. A produção é baseada no livro homônimo escrito pelo repórter e que lhe rendeu o Prêmio Jabuti em 1993.

A trama retrata a trajetória profissional de Caco, com investigações jornalísticas, e falará sobre as ações das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, da Polícia Militar de São Paulo, entre os anos 70 e 90, que tirou vida de inocentes, principalmente de jovens negros e pobres na periferia da capital paulista.

Em seu feed no Instagram, o artista publicou foto em que aparece caracterizado como o jornalista e contou um pouco sobre a trama e o início da investigação de Barcellos.

"A Rota foi criada em abril de 1970 como força auxiliar da ditadura. Foi a primeira tropa de elite brasileira e a sua função era a repressão contra guerrilheiros. Quando acabam os grupos de guerrilha no país, a Rota continua fazendo o mesmo com pessoas pobres de São Paulo. Caco Barcellos estava em crise com a profissão quando decide começar sua pesquisa. Ele achava que não deveria continuar repórter se não fizesse algo relevante com uma coisa desse tamanho acontecendo na frente dele", começou escrevendo.

"Antes, quando ele escrevia uma matéria provando que um tiroteio era forjado e que uma pessoa havia sido executada pela polícia, um oficial era afastado e tudo continuava igual. Mas ele sabia que era um sistema, um esquadrão da morte financiado pelo Estado brasileiro e queria fazer uma denúncia com essa contundência. Ainda vivíamos na ditadura e o acesso a qualquer tipo de informação era quase impossível. Os relatos oficiais eram mentirosos e alguns jornais sem vontade ou coragem, simplesmente reproduziam os relatos da polícia e acabavam legitimando todo o extermínio."

"Caco começa sua investigação e vai construindo um banco de dados cruzando as narrativas oficiais nesses jornais com as narrativas dos corpos no IML: tiros na nuca, costas, e axilas. Provas contundentes não de um ou dois casos. QUATRO MIL E DUZENTOS CASOS é o tamanho do histórico banco de dados construído por Caco Barcellos. O livro Rota 66 foi lançado em 1992 e mudou pra sempre a discussão sobre segurança pública no país. Estreia amanhã no @globoplay", finalizou Carrão na legenda.

Humberto Carrão fala sobre estreia de 'Rota 66', em que interpreta Caco Barcellos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por humbertocarrao (@humbertocarrao)

Humberto Carrão surge caracterizado como Caco Barcellos

Recentemente, Humberto Carrão postou foto em que aparece caracterizado como o jornalista Caco Barcellos para a nova série do Globoplay! O famoso surgiu como o repórter nos bastidores de gravações da produção. "Eu e Caco no monitor. Foto do nosso produtor @ggmello em um dos dias mais especiais do nosso trabalho. Falta pouco!", disse Humberto na legenda da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!