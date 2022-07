'Hora de Brilhar': Sophia Valverde posta fotos de bastidores de seu novo filme na Disney+

Sophia Valverde mostra bastidores de 'Hora de Brilhar', seu novo longa na Disney+ que vai estrear no próximo dia 29 de julho

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 17h13

Sophia Valverde (16) já está com data marcada para voltar às telinhas! Podem anotar no calendário: no próximo dia 29 de julho, a Disney+ vai lançar o filme Hora de Brilhar, protagonizado pela atriz-mirim.

Muito animada com a estreia do longa, ela usou seu Instagram nesta sexta-feira, 22, para mostrar um pouco dos bastidores. A cantora publicou uma sequência de cinco imagens.

Na primeira foto, ela estava ao lado dos escritores Jos Bravo (34) e Livia Alcade. Na segunda, com Matheus Ueta (18). Na terceira, com Rachel Rennhack. Na quarta, com o diretor Mauricio Eça (52). E, na última, com a figurinista Nicole Nativa.

“Mais fotos dos bastidores de Hora de Brilhar, que estreia dia 29 de julho na Disney+”, começou na legenda. “Quem aí está ansioso pra assistir esse filme que ficou incrível demais? Escreve nos comentários pra eu saber”.

“Está chegando! Dia 29 todos poderão assistir Hora de Brilhar!”, celebrou ao final. A artista ainda colocou hashtags como ‘obrigada, Deus’, ‘gratidão’, ‘amo’, ‘Hora de Brilhar’, ‘novo filme’, ‘tá chegando’, ‘música’ e ‘estreia’ na legenda.

Veja os cliques dos bastidores de Hora de Brilhar, compartilhados por Sophia Valverde:

