Giovanna Ewbank esbanja molejo ao dançar música de Xamã e chama a atenção da web: ''Maravilhosa''

A apresentadora Giovanna Ewbank colecionou elogios ao exibir o seu molejo ao som de Malvadão 3

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 13h07

Giovanna Ewbank (35) deixou os seus seguidores babando ao compartilhar um vídeo dançando nas redes sociais.

No perfil do Instagram, a apresentadora esbanjou molejo e sensualidade ao som de Malvadão 3, novo sucesso do cantor Xamã (32), e arrancou elogios da web.

"Gioh, o que você faz quando tá sozinha sem seu marido e seus filhos???? Adivinha…..", brincou ela na legenda da publicação.

"Perfeitaaa", disparou Maisa Silva; "MARAVILHOSAAA, arrasou", comentou uma internauta; "Quanta lindeza e tiração de onda!! Quando um casal é maduro e verdadeiro a gente até sabe quando é só p descontrair. Vcs são um dos melhores exemplos de casal!", disse outro.

CONFIRA A COREOGRAFIA DE GIOVANNA EWBANK