Fora da Globo, Tiago Leifert revela o que faz com seu dinheiro

Tiago Leifert abre o jogo sobre o seu faturamento neste ano: 'Está muito ruim'

Fora da Globo há pouco tempo, o apresentador Tiago Leifert surpreendeu ao falar sobre o seu dinheiro. Ele participou do podcast Futurum Talks e entregou o que faz com o dinheiro que ganhou ao longo de sua vida na TV.

O comunicador, que tem um canal no YouTube e aparece em publicidades, contou que é um investidor para fazer o seu dinheiro crescer. “Renda fixa, inflação, e em bolsa. Só faço investimento em bolsa americana. Cansei da incerteza do mercado brasileiro”, disse ele.

Além disso, ele analisou que o mercado publicitário não está mais tão rentável quando já foi nos últimos anos. “Na publicidade, para mim, pelo menos, está muito ruim esse ano. Na verdade, para todo mundo está”, disse ele, e completou: “Toda vez falavam isso. Em 2019 falavam 'ah agora vai ser ruim', e era bom. Em 2020, 'com a pandemia vai ser ruim', foi bom. Ano passado foi animal. Falaram que ia ser ruim, mas foi muito bom, ganhei muito dinheiro, trabalhei bastante... Mas 2023 está ruim, está todo mundo com o pé atrás”.

Tiago Leifert revela que já teve um pressentimento

O apresentador Tiago Leifert surpreendeu ao contar uma história sobre a sua conexão com a irmã, Marcela. Em uma participação no programa Faustão na Band, ele contou que teve um pressentimento antes de saber que a irmã foi internada na UTI. O comunicador contou que teve um sentimento esquisito e logo recebeu a notícia sobre a saúde da irmã antes de entrar em uma gravação do Big Brother Brasil.

"Começou a contagem regressiva do programa e eu senti um negócio extremamente esquisito e ruim, eu nunca tinha sentido aquilo, e senti um negócio ruim e pensei na minha irmã. Eu pensei: 'Ah, provavelmente eu estou viajando, longe de casa, com saudade e senti uma coisa', mas não era. Minha irmã tinha sido internada naquele momento, ela passou mal, teve uma septicemia, e ela ficou muito doente naquela semana", disse ele.

E completou: "Ela foi para a UTI e é muito difícil ela ficar doente. Eu senti, cara, eu senti na hora. Eu nunca mais esqueci porque eu não acreditei em mim, falei 'não, bobagem da minha cabeça, essas coisas não existem', mas existem e eu senti".

Após o susto, a irmã dele está bem e trabalha com o apresentador. "Graças a Deus ela está bem, está ótima, ela que cuida tudo da minha carreira, da minha vida, qualquer pedido de entrevista é ela que cuida. Se eu demorei para vir aqui, a culpa é dela", brincou.