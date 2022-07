Filhos de Michel Teló e Thais Fersoza roubam a cena em novas fotos

Thais Fersoza mostra momentos com os filhos nos bastidores do The Voice Kids junto com Michel Teló

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 21h28

A atriz e apresentadora Thais Fersoza (38) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos com os filhos, Melinda (5) e Teodoro (4), frutos do casamento com Michel Teló (41). A família marcou presença nos bastidores da grande final do The Voice Kids, da Globo, neste domingo, 17.

Nas redes sociais, Thais registrou os momentos com os filhos no camarim da emissora e também no palco da atração. As crianças exibiram seus melhores sorrisos e também esbanjaram fofura enquanto acompanhavam o trabalho do papai.

“Uma tarde muito especial! Quem aguenta tanta gostosura?”, disse Thais na legenda.

Isis Testa venceu o The Voice Kids

A grande final do The Voice Kids aconteceu neste domingo, 17, e teve como campeã a jovem Isis Testa, que é do time de Maiara e Maraísa. A menina recebeu 43,65% dos votos do público e levou para casa o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com uma gravadora.

“Eu estou muito emocionada. Quero agradecer, mais uma vez, as minhas amigas. As minhas melhores amigas. Eu fico muito feliz de ter cantado com elas duas. Elas cantam muito e eu quero ser convidada para ir ao show delas”, disse Isis, citando suas concorrentes: Isadora Pedrini e Mel Grebin.