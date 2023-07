Exemplo! Christiane Torloni ampara os pais de 93 anos em raríssima aparição

Christiane Torloni ampara os pais; Geraldo Matheus e Monah Delacy caminharam com dificuldade aos 93 anos

A atriz Christiane Torloni foi flagrada nesta segunda-feira, 3, em um momento raríssimo ao lado dos pais. É que ela foi ao cinema na companhia dos dois que caminharam com dificuldade nos flagras registrados por um fotógrafo.

No ar na reprise de Mulheres Apaixonadas, ela estava na companhia de Geraldo Matheus, de 93 anos, e Monah Delacy, também de 93 anos. A estrela é muito apegada aos dois e sempre faz o que pode pelo bem-estar dos pais.

Em janeiro, o pai da global passou 20 dias internado, mas conseguiu se recuperar. "Só tenho o que comemorar. Estou muito grata. Salvaram a vida do meu pai, me devolveram ele. Foi a mão de Deus. As pessoas que puderam ajudar estavam muito próximas. A equipe médica lutou por ele por quase um mês. Estamos muito gratos", declarou ela na época ao jornal 'O Globo'.

Geraldo Matheus e Monah Delacy são atores. Ele já foi funcionário do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e ela atuou em dezenas de novelas na televisão. Foi da vivência dos pais que ela tirou inspiração para seguir a carreira artística.

ATRIZ FOI DESTAQUE DO CARAS AMAZÔNIA

Uma epifania. Assim Christiane Torloni (66) define o primeiro mergulho que deu no Rio Negro há décadas. A partir dali, emergiu uma voz em defesa da Amazônia. De lá para cá, entre diversas iniciativas em nome da preservação da floresta, ajudou a colher cerca de 1,5 milhão de assinaturas pelo movimento Amazônia para Sempre, produziu e dirigiu o documentário Amazônia, o Despertar da Florestania e se tornou embaixadora da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), ONG que promove conservação ambiental e melhoria na qualidade de vida dos ribeirinhos do Amazonas. Pelo ativismo, a atriz foi convidada por CARAS para liderar um grupo de atores e influenciadores em uma imersão na Amazônia por três dias. “Todos que sentem o chamado da floresta e abraçam a Amazônia como um pedaço de si se tornam embaixadores. É um convite pessoal e intrasferível. E não tem idade para receber esse chamamento. Só tem que vir par cá”, defende Chris. E a luta continua.