Ex-Bozo, Luis Ricardo reencontra criança de foto que virou meme

Luis Ricardo surpreende ao contar que encontrou o rapaz que era a criança de foto clássica de quando era o palhaço Bozo

O apresentador Luis Ricardo viveu o palhaço Bozo na década de 1980 e marcou uma geração. Na era da internet, ele viralizou por causa de uma foto segurando uma criança que chorava ao encontrar o personagem. Agora, ele contou que reencontrou o menino.

Nas redes sociais, o comunicador mostrou que encontrou o rapaz dentro de uma farmácia e se surpreendeu quando ele contou que era a criança da foto que virou meme. Assim, Luis Ricardo fez questão de fazer uma foto com o rapaz e também segurar a foto que viralizou na internet.

"Sério??? Muita coincidência... Foi muito especial esse encontro… Antes ele chorou, hoje foi só sorrisos… Mais uma história pra conta!", disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs reagiram ao momento inesperado. "Quantas memórias boas!", disse um seguidor. "Adorei!! Meu sonho sempre foi ir ao programa do Bozo!! Eu ligava todo dia", contou outro. "O meu Bozo preferido! Adoraria vê-lo! Que privilégio desse rapaz! Deus o abençoe sempre e o faça esse artista simples, humilde e respeitoso cada dia mais, com saúde e paz", declarou mais um.

Luis Ricardo mostra sua mansão no SBT

Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, Luis Ricardo abriu as portas de sua mansão. Ao vivo, ele ainda explicou porque se refere a si mesmo com um certo distanciamento. "Eu sempre falo no Luis Ricardo como uma terceira pessoa, porque não quero unir o artista com o pai de família, com o amigo", explicou ele.

De origem humilde, ele comemorou o sucesso que mantém aos 60 anos. "Eu paro para pensar que aquele moleque tinha um foco inacreditável. Eu era muito determinado. Sempre acompanhei o sofrimento dos meus pais. Então eu puxei a oportunidade para mim", explicou ele.

Mesmo hoje, ele ainda não esquece suas origens. "Eu não perdi as raízes, eu ainda monto uma barraca aqui em casa, no jardim, e durmo nessa barraca", disse ele lembrando com saudade da época em que morava no circo.