Ícone do SBT, Luis Ricardo exibe mansão luxuosa em que mora com a família

Luis Ricardo exibe mansão luxuosa em programa de TV; aos 60 anos, ele já passou por vários programas da emissora

O apresentador Luis Ricardo exibiu nesta segunda-feira, 22, detalhes da mansão em que mora ao lado da família. Ícone do SBT há décadas, ele mostrou o espaço luxuoso que conquistou com muito trabalho.

A mansão foi tema de uma reportagem do Fofocalizando. Ao vivo, ele ainda explicou porque se refere a si mesmo com um certo distanciamento. "Eu sempre falo no Luis Ricardo como uma terceira pessoa, porque não quero unir o artista com o pai de família, com o amigo", explicou ele.

De origem humilde, ele comemorou o sucesso que mantém aos 60 anos. "Eu paro para pensar que aquele moleque tinha um foco inacreditável. Eu era muito determinado. Sempre acompanhei o sofrimento dos meus pais. Então eu puxei a oportunidade para mim", explicou ele.

Mesmo hoje, ele ainda não esquece suas origens. "Eu não perdi as raízes, eu ainda monto uma barraca aqui em casa, no jardim, e durmo nessa barraca", disse ele lembrando com saudade da época em que morava no circo.

Veja abaixo o vídeo da mansão do apresentador:

Pode entrar, Luis Ricardo! ⭐ O apresentador abriu as portas da sua mansão e relembrou momentos de sua trajetória na TV #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/bb6G7s6xMo — Fofocalizando (@pfofocalizando) May 22, 2023

SUSTO

Há dois anos, Luis Ricardo sofreu um gravíssimo acidente nos bastidores do Ratinho. Na época, o artista usou o Instagram para dizer aos fãs que está se recuperando. Na imagem, ele surgiu com um curativo no pescoço e com a imagem de Nossa Senhora de Aparecida ao fundo.

"Ótimo final de... Vou mostrando pra vocês a melhora do rapazinho...", escreveu ele. Luis Ricardo passou seis dias internado para se recuperar das queimaduras que sofreu durante um número de pirofagia na última semana. Ao receber alta hospitalar, ele agradeceu pelo carinho de seus admiradores com um texto emocionante.