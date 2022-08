Ellen Pompeo terá participação reduzida na 19ª temporada de Grey's Anatomy; saiba o motivo

A atriz Ellen Pompeo aparecerá em apenas 8 episódios da nova temporada da série Grey's Anatomy; entenda

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 17h40

Ellen Pompeo (52) pode estar se despedindo da série Grey's Anatomy, da qual é protagonista há 17 anos. Segundo uma publicação feita pelo site Deadline nesta quarta-feira, 3, ela vai participar de uma nova série.

A atriz assinou contrato com a plataforma Hulu, e devido ao novo projeto vai aparecer em apenas oito capítulos da 19ª temporada do seriado médico. Vale lembrar que a 18ª temporada de Grey's Anatomy terminou mostrando Meredith Gray, personagem de Pompeo, decidindo ficar em Seattle e se tornando a nova chefe de cirurgia interina do Grey Sloan Memorial.

Ellen Pompeo vai estrelar 'A Órfã', adaptação do filme de 2009, baseado na história da ucraniana Natalia Grace, em que seus pais adotivos nos Estados Unidos afirmaram que ela era uma adulta sociopata se passando por uma criança.

Vale lembrar que antes de assinar contrato com a plataforma, a atriz chegou a admitir que poderia se aposentar. "Não estou dizendo que nunca mais atuarei, posso muito bem, mas não estou super empolgada em continuar minha carreira de atriz", confessou ela durante uma entrevista ao podcast Ladies First.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!