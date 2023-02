Dona Déa Lúcia cai no choro no palco do Domingão com Huck: 'Me ajuda a viver'

Mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia desabafa ao falar sobre a importância do Domingão com Huck em sua vida e é elogiada: 'Mulher muito sábia'

Mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia não segurou as lágrimas ao ser elogiada pelo Padre Fábio de Melo durante o programa Domingão com Huck, da Globo. Ela ficou emocionada e chorou no palco ao ter uma lição de vida destacada pelo religioso e falou sobre a importância da atração de Luciano Huck em sua vida.

Para começar, o padre elogiou a colega de trabalho ao destacar algo que admira nela. “Dona Déa é uma mulher muito sábia. Ela soube exatamente viver de acordo com o que a vida estava dando a ela. A coisa que eu mais admiro nessa mulher é a capacidade que ela tem de identificar o que hoje merece ser vivido, ainda que seja uma matéria-prima muito triste, mas ela sempre está pronta para a vida”, disse ele.

Muito emocionada, Dona Déa respondeu ao falar sobre a chegada do programa de TV em sua vida após a morte do filho por Covid-19. “Esse programa me ajuda a viver durante a semana. Eu fico aqui, eu riu, eu brinco, eu trabalho, eu ganho dinheiro, mas isso me dá um gás. É a oportunidade que eu tive de ter uma vida mais leve, porque só sofrimento não adianta”, declarou com a voz embargada.

Então, Luciano Huck disse que a ama e ainda comentou sobre a relação do padre com a Dona Déa. “Eles se espetam o domingo inteiro aqui, mas eles se amam enlouquecidamente”, contou.

Déa Lúcia entrega affair do passado

Durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, da Globo, Dona Déa Lúcia, que é a mãe de Paulo Gustavo, surpreendeu ao lembrar de um romance do passado. Ela ficou frente a frente com o ator Murilo Benício e contou que já viveu um affair com um tio dele!

Na gravação, ela entregou que 'pegava' o tio de Murilo em um posto de gasolina. “Eu vi Murilo nascer. Murilo é de Niterói. A família dele é de mulheres maravilhosas. Eu paquerava um tio dele, o Serginho. Muito beijo na boca escondido lá no posto de gasolina”, disse ela. O ator caiu na gargalhada com a revelação no palco.

Pouco depois, o apresentador Luciano Huck confirmou que a história é verdadeira. “No intervalo, Murilo contou que era verdade. Ela tinha mesmo um caso com o tio dele. Ela não estava inventando a história”, contou.