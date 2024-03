Detalhes sobre a morte do ator da Record TV são revelados pela polícia

Ator de novela bíblica da Record TV, Edson Caldas Barboza foi encontrado sem vida após passar dias desaparecido. E os detalhes são revelados pela polícia

A morte do ator Edson Caldas Barboza segue em investigação na polícia do Rio de Janeiro. Ele atuou em novela bíblica da Record TV e estava desaparecido há algumas semanas quando o seu corpo foi localizado já sem vida. Agora, os detalhes do que aconteceu estão sendo revelados pelos investigadores.

Segundo o site G1, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros informou que ele vou um tiro na cabeça após fazer um pix de R$ 85 para os criminosos. O delegado do caso revelou que os criminosos faziam parte de uma associação de bandidos e que já tinham feito outras três vítimas do mesmo modo, que é o roubo seguido de morte.

“O modus operandi era sempre o mesmo: ou eles se utilizavam do site, de um perfil falso, e um site de troca de casais, ou se faziam passar por mulheres nas redes sociais e também atraíam as vítimas para esses encontros amorosos. Duas das quatro vítimas morreram dentro da própria casa, após marcarem encontro com essas mulheres por meio desse site”, informou Mauro Cesar, que é o delegado.

A polícia diz que o ator foi atraído para um encontro e fez transferências em sua conta bancária. Além disso, ele foi amarrado e colocado no porta-malas do próprio carro. Lá, ele foi atingido por um tiro na cabeça.

Agora, a polícia procura os suspeitos do crime.

Esposa de Edson deixou recado carinhoso

Na última quinta-feira, 29, o ator Edson Caldas Barboza, conhecido por seu papel na novela 'Gênesis' da Record TV, foi encontrado morto no Rio de Janeiro após passar cerca de um mês desaparecido. Agora, sua esposa, Jennyfer Vieira Paulino, comoveu os seguidores ao se despedir e prestar uma homenagem póstuma ao marido nas redes sociais.

Jennyfer, que estava acompanhando as investigações sobre o paradeiro do marido e frequentemente usava sua conta para pedir mais informações, lamentou profundamente a partida do ator. A jovem ainda comoveu ao revelar sua determinação em seguir em frente para dar o melhor aos dois filhos que Edson deixou após sua triste partida.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a esposa do ator compartilhou um vídeo repleto de fotos de momentos especiais dos dois ao lado dos herdeiros e usou uma das músicas que ele mais gostava em vida para se despedir. Na legenda, ela deixou uma mensagem emocionante ao marido: "Pra sempre vai ser eu, você e eles. Te amarei eternamente!”, iniciou.

“Vai com Deus descansar, eu vou fazer tudo por eles sempre”, Jennyfer concluiu sua despedida.