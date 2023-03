Desmascarado no The Masked Singer BR, Richarlyson agradece carinho do público: "Gratidão"

Richarlyson, comentarista esportivo da TV Globo, participou do The Masked Singer Brasil como o Filtro de Barro

Na tarde desta segunda-feira, 6, o ex-jogador de futebol Richarlyson (40) usou as redes sociais para agradecer o carinho do público após ser desmascarado no The Masked Singer Brasil.

O atual comentarista esportivo da TV Globo participou do programa fantasiado de Filtro de Barro, e mesmo admitindo não ter tanta intimidade com a música antes de aceitar participar da atração, ele fez bastante sucesso com suas apresentações.

Em seu perfil no Instagram, Richarlyson postou um vídeo mostrando alguns momentos do The Masked Singer e fez um agradecimento especial. "Ouse sonhar! Eu sonhei! E realizei mais um sonho! Obrigado Deus! Obrigado @maskedsingerbr, @marceloamiky @ivetesangalo e a todos envolvidos, a todos mesmo!!", disse ele no começo do texto.

"Prazer eu sou o FILTRO DE BARRO! Que ele possa ter levado alegria e amor a todos os lares e corações! Obrigado pelo carinho! Um personagem tão BRASILEIRO que delícia foi dar vida a esse FILTRINHO! Gratidão #filtrodebarro #eternofiltro #sonhos", completou o ex-atleta.

Vale lembrar que Richarlyson jogou pelo São Paulo FC, onde foi três vezes campeão brasileiro, e também pelo Atlético Mineiro, onde foi campeão da Libertadores em 2013. Acostumado a participar de competições desde muito cedo, ele revelou qual foi o maior desafio no programa. "O maior desafio, com certeza, é a pouquíssima visão que eu tinha e também a minha fantasia me deixava bem preso. Os movimentos eram bem limitados, aí dificultava na performance", confessou o comentarista.

Confira a publicação de Richarlyson sobre o The Masked Singer Brasil:

