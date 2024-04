Danielle Winits fala da volta às novelas após oito anos: "Muita saudade"

Em entrevista recente, Danielle Winits refletiu sobre a volta às novelas com a participação em 'Família é Tudo', da TV Globo

Após quase oito anos longe das novelas, Danielle Winits está de volta ao gênero com uma participação em 'Família é tudo', da TV Globo. Interpretando a personagem Lizandra, uma empresária do ramo musical que é amiga de Lulu (Cris Vianna), a atriz falou sobre o sentimento de voltar às telinhas em entrevista ao jornal O Globo.

"A Lizandra é uma mulher madura, decidida, que sabe o que quer e corre atrás de sonhos e metas. Estou buscando essa leveza para a personagem. Ela já vem escrita de uma forma leve e divertida. Eu só preciso estar ali sendo instrumento para trazê-la para a vida e para fazer confusão", iniciou a artista.

"É um momento muito especial. É quase como se fosse uma estreia, porque eu cresci junto com a televisão. Longe das novelas são quase oito anos. Eu tinha muita saudade. É um sentimento genuíno de felicidade, de poder voltar para um trabalho em uma casa acolhedora, que transformou minha vida", refletiu Danielle.

A princípio, a participação da famosa em na trama deve durar cerca de um mês, mas ela revelou que não hesitaria em aceitar um convite para continuar na novela, mesmo sem expectativas. "Seria uma surpresa fantástica, mais que bem-vinda. Novela é uma obra aberta, né? Por isso é essa paixão nacional", finalizou.

Danielle Winits conta detalhe em reconciliação com o marido, André Gonçalves

A atriz Danielle Winits, atualmente no ar em 'Família É Tudo', da Globo, está vivendo uma ótima fase em sua vida profissional e pessoal também! No fim do ano passado, a artista retomou seu casamento de sete anos com o ator André Gonçalves, vice-campeão de 'A Fazenda 15'.

Os dois haviam anunciado a separação meses antes do famoso entrar no reality show rural da Record TV, realizado entre os meses de setembro e dezembro de 2023. Logo após o fim do programa, os atores decidiram se reconciliar e estão juntos novamente.

Em entrevista ao jornal O Globo, Danielle Winits abriu o coração e falou um pouco a respeito da relação do casal. Sincera, a intérprete de Lizandra da novela das sete revelou que o casal já havia conversado anteriormente sobre uma separação. Confira!