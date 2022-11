Dani Calabresa zoa o sotaque de Jade Picon ao vivo na Globo

Dani Calabresa faz piada com a atuação de Jade Picon na novela Travessia durante programa ao vivo da Globo

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 09h34

A humorista Dani Calabresa (41) fez uma imitação inesperada de Jade Picon (21) durante o programa Vem Que Tem, da Globo, na noite de sexta-feira, 18. Ao vivo, ela debochou do sotaque da influenciadora digital, que está no ar como a Chiara da novela Travessia.

Nas redes sociais, Jade vem sendo criticada por sua atuação e sotaque nas cenas da novela e até Dani Calabresa não perdoou a colega de emissora. O momento da zoação aconteceu quando Dani conversava com Fábio Porchat e Juliana Paes sobre amigo secreto de final de ano e o presente que poderia dar.

Em um momento, Juliana Paes contou que fica sem graça ao dar um presente barato e receber algo mais caro. Então, Dani Calabresa brincou com JadePicon. “Sabe do que eu tenho medo aqui na Globo? De tirar uma pessoa muito rica, tipo Jade Picon. Imagina que vergonha. 'Então, eu acho incoerente alguém dar meia de amigo secreto porque eu dou diamante. Na verdade, diamantes. Porque eu sou carioca, estou na novela'”, afirmou ela, arrancando risadas da plateia ao imitar um sotaque carioca.

Jade Picon conta como lida com as críticas

Em coletiva da novela Travessia, Jade Picon comentou como lida com as crítica sobre atuar pela primeira vez."Quando essa oportunidade chegou assim pra mim já imaginei que ia ser algo que gerasse isso, independente do que eu escolhesse fazer na minha vida, vai ter gente falando bem ou mal, já to acostumada, desde os 12 anos, desde que eu to na internet, mas eu jamais deixaria de aproveitar a oportunidade como essa que é a maior que apareceu na minha vida, não poderia tá mais feliz de tá nesse processo por conta do que as pessoas fossem dizer, respeito muito a profissão", declarou ela.