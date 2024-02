Cris Vianna se arrisca no humor e faz reflexão sobre personagem: 'Outra camada de atriz'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cris Vianna comentou sobre experiência de viver personagem diferente em Família é Tudo após anos de carreira

Se jogando pela primeira vez na comédia, Cris Vianna (52) garante que tem se divertido com a novidade em sua carreira artística. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa comentou sobre a personagem Lulu Mancini, a qual irá interpretar na novela Família é Tudo, nova produção das 19hs da TV Globo.

"Eu acho que o público vai se divertir de uma forma geral, porque é uma novela muito solar e ela te convida a ter vontade de conhecer praticamente todos os personagens. E eu acho que a Lulu ela é divertida e eu estou me divertindo muito, estou descobrindo uma outra camada de atriz. Estou sendo convidada me experimentar em lugares que eu não imaginei que eu pudesse ou como eu faria", diz.

Com mais de 20 anos de carreira na televisão, Cris confessa ser uma pessoa muito cautelosa e, principalmente, com sua profissão. Para ela, é importante que seus trabalhos conversem minimamente com seus posicionamentos ideológicos, como forma de contribuir socialmente.

"Todos os personagens que me convidam para fazer eu penso aonde eu, como uma mulher preta, posso contribuir e fortalecer. E dentro da história da Lulu, essa questão me deixa, em vários pontos, muito pensativa, muito feliz e, em algumas vezes, um pouco receosa. Porque eu estou sendo convidada a fazer coisas que eu não faria, não falaria", afirma ela, sobre a personagem que será uma ex-miss e mãe da patricinha Andromeda Mancini.

"Esses dias a gente estava gravando e o Fred [o diretor], muito atencioso, muito cuidadoso, disse assim: 'Cris, a gente vai fazer de novo. Aí eu te peço para colocar três tons a mais'. Depois ele me deu o feedback e disse que ficou ótimo", lembra.

Seguindo com sua reflexão, Cris reforça seu compromisso com sua comunidade e destaca a importância de ser cuidadosa para não reforçar estereótipos negativos. "Para mim não faz sentido fazer uma personagem que vai contra os princípios de uma mulher preta. Não vou aceitar isso mais".

"Eu até já passei, em algum momento, por essa história, mas por uma necessidade de me mostrar, de me fazer entender como atriz, por minha necessidade de trabalhar, mas nesse momento atual da minha vida, eu não vou aceitar mais", dispara.