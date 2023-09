Com registros dos bastidores, Mariana Ximenes fala sobre fim das gravações de 'Amor Perfeito'

A atriz Mariana Ximenes postou alguns registros dos bastidores da novela, que chega ao fim no dia 22 de setembro

A atriz Mariana Ximenes usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 12, para fala sobre o fim das gravações da novela das seis, Amor Perfeito, da TV Globo, em que interpreta a personagem Gilda, a vilã da história.

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou um vídeo mostrando vários momentos bastidores ao lado dos colegas de elenco, incluindo da atriz Camila Queiroz, que dá vida a Marê, a personagem principal do folhetim, e fez um agradecimento.

"E as gravações de #AmorPerfeito chegaram ao fim… Fiz esse pequeno diário de alguns momentinhos dos bastidores de gravação para compartilhar com vocês. Sou grata por ter feito parte desse projeto lindo ao lado de tanta gente talentosa, pelos colegas com quem contracenei, pelas mais diversas emoções que Gilda me proporcionou e, sobretudo, por todo o aprendizado", afirmou Ximenes na legenda.

Por fim, a atriz lembrou que Amor Perfeito chega ao fim apenas no dia 22 de setembro. O folhetim será substituída por Elas por Elas. "Concluímos as gravações mas a nossa novela segue no ar e essa reta final Tá imperdível! Quem aí também está ligadinho?!", completou a postagem.

Vale dizer que o fim da personagem de Mariana será trágico. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Gilda decide fugir com Gaspar (Thiago Lacerda) para a Argentina para não ir presa, mas durante a fuga eles serão perseguidos pela polícia, e ela toma uma atitude radical. Saiba mais!

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Leia também:Mariana Ximenes se pronuncia sobre boatos de namoro com Gabriela Medvedovsky

Reencontro com o pai

No Dia dos Pais, a atriz Mariana Ximenez publicou uma rara foto ao lado de seu pai, José Nuzzi Neto. A estrela da novela Amor Perfeito, da Globo, aproveitou para revelar um programa especial que realizou para celebrar a data.

"Ontem foi Dia dos Pais e eu fiquei desconectada porque vivi intensamente esse dia especial com o meu. Não encontrava o meu pai há 5 meses, a saudade estava imensa! Tentamos experienciar um festival, ele me ensinou a paixão pela música. Por conta da chuva, não conseguimos esperar muito, acabamos “Caetaneando” em casa. Mas Caetano é sempre lindo e emocionante! Ainda mais regando nosso encontro de muitos abraços, som, conversas & chamego - Combo que abasteceu meu coração!", escreveu.