Cissa Guimarães faz rara aparição com o ex-marido. Saiba quem é!

Cissa Guimarães visita seu ex-marido no Retiro dos Artistas. Eles tiveram dois filhos juntos

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães aproveitou um dia tranquilo em sua rotina para visitar o seu ex-marido, o ator Paulo César Pereio, no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Os dois apareceram abraçados e com outros artistas que vivem no local em fotos compartilhadas pela equipe do local nas redes sociais.

Cissa e Paulo César foram casados por 15 anos e tiveram dois filhos juntos, Tomás e João. Até hoje, eles são amigos e continuam em contato, mesmo após ele ter ido morar no Retiro dos Artistas em 2020.

View this post on Instagram A post shared by RETIRO DOS ARTISTAS (@retirodosartistas.org.br)

Quem é Paulo César Pereio?

O ator Paulo César Pereio é um grande nome do cinema brasileiro. Ele está com 82 anos de idade e teve uma longa carreira na telona. Ele nasceu no Rio Grande do Sul e iniciou a carreira artística no teatro. Ele atuou em mais de 60 filmes, incluindo projetos de Glauber Rocha e Hector Babenco.

Em sua carreira, ele esteve nos elencos de Os Fuzis, Terra em Transe, A Vida Provisória, O Bravo Guerreiro, Bang Bang, Os Inconfidentes, A Cartomante, O Viajante e Jogo das Decapitações.

Cissa Guimarães deixou a Globo

Cissa Guimarães foi demitida da Globo há pouco tempo. Recentemente, em entrevista ao site F5, da Folha de S. Paulo, ela contou o que ouviu da emissora ao ter o seu contrato encerrado quando estava no ar no programa É De Casa. “Alegaram questões financeiras, mas não poderia ser porque a Patricia Poeta ganhava três vezes mais do que eu e ficou. Continua lá. O André Marques também ganhava mais, continuou, mas depois saiu. Enfim. Fiquei triste, mas acredito muito que temos ciclos que são fechados para outros se abrirem”, afirmou ela.

Porém, ela afirma que não guarda mágoas por ter sido demitida. “Foi uma surpresa. O meu contrato estava acabando e jurava que ia ser renovado. Quando fui chamada para conversar... Na hora, eu senti. É horrível, mas pelo andar da conversa, a gente saca. Tomei um susto. Não entendi nada porque me sentia à vontade no programa e acreditava que o público gostava de mim”, contou.

Vale lembrar que Cissa Guimarães está de volta à atuação. Ela está no elenco da série A Divisão, do Globoplay, que foi gravada em 2022. Ela estava longe da teledramaturgia desde 2012, quando atuou na novela Salve Jorge, da Globo.