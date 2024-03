César Mello reveza carreira na TV, streaming e teatro: 'Momento da colheita'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator César Mello comenta um pouco mais sobre atual fase na carreira com diversas estreias

O ator César Mello (46), atualmente, pode ser visto no ar em Elas por Elas, novela das seis da TV Globo, mas não para por aí. Ele também está no ar com dois produtos audiovisuais no streaming, na terceira e última temporada de Bom dia, Verônica e Sintônia, ambas na Netflix Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator comenta sobre atual fase da carreira: "Momento da colheita".

César celebra essas estreias: "Estou vivendo um desses momentos lindos na vida de um ator. Isso é fruto de trabalho mas também é a sorte, a benção, as amizades, Deus, amor ao ofício, o aprendizado que meu encontro com grandes diretores e colegas me proporcionou, e claro, muita dedicação", declara.

Em seu papel no remake de Elas por Elas, César interpreta Wagner, um homem que após abandonar a família reaparece para conquistar sua esposa Renée (Maria Clara Spinelli). A novela está caminhando para reta final e o ator comenta: "Eu realmente estou impactado com os capítulos que chegaram, li à pouco e meu coração quase pulou pra fora da caixa".

"É muito lindo, mais lindo do que imaginei. Realmente essa história do Wagner e Renê me surpreende. Tudo o que eu posso dizer é que é muito legal, vem muita emoção por aí, Wagner ainda não está livre do seu passado mas sinceramente, espero que ele tenha um futuro incrível ao lado da mulher que ele ama", complementa.

No último mês, Mello estreou na terceira e última temporada de Bom dia, Verônica. A série é sucesso de criticas tanto pelos internautas quanto pela imprensa. O ator comenta sobre o fim desse projeto audiovisual.

"Os autores são incríveis, construíram uma marca, a série é referência, um espetáculo, consegue ser atual, arrojada e tocar em pontos de discussão de maneira direto, sem rodeios. Essa série fica pra história. Uma honra pra mim", comenta.

A trama aborda sobre a históra de Verônica Torres, intepretada por Tainá Müller (41), uma escrivã da polícia de São Paulo que tem sua rotina e de sua família alterada quando testemunha o suicídio de uma jovem mulher. César vive o marido de Verônica e fala sobre como foi abordar um tema tão delicado:

"Aprendi muito. Aprendi. Revi meus conceitos, reavaliei minhas diretrizes, Tainá é uma parceira incrível, a equipe é linda e muito competente e fazer pare de um projeto como esse é uma dádiva para qualquer ator", diz.

De volta aos palcos

César Mello também está prestes a voltar aos palcos com uma peça intitulada Entre Franciscos - O Santo e OPapa. O espetáculo estreia no dia 15 de março, no Teatro Domingos Oliveira, no Planetário da Gávea. Ele divide o protagonismo com Paulo Gorgulho (64) e aborda sobre um encontro utópico entre as duas icônicas figuras.

"É um espetáculo que promete te emocionar muito, fazer você sair do teatro com o coração cheio. O texto de Gabriel Chalita é muito eficiente em fazer pensar sobre a natureza, sobre vivermos num momento crucial para o planeta onde precisamos proteger a Mata Atlântica, a flora, a fauna", compartilha.

Além disso, Mello também menciona que a peça aborda sobre temas atuais: "Um espetáculo atual que fala do Racismo, da indiferença, da desigualdade. São dois homens inconformados conversando sobre o mundo e tentando, ambos, encontrar maneiras de ajudar mais, estender mais a mão, socorrer", finaliza.