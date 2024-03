Celso Portiolli revela o que fez para ter o cabelo volumoso

Celso Portiolli desabafa ao ter sua imagem usada em crime na internet e aproveita para revelar o que realmente fez para ter seu cabelo volumoso

O apresentador Celso Portiolli surpreendeu ao gravar um vídeo no Instagram para fazer uma denúncia. Ele contou que sua imagem está sendo usada indevidamente para vender um shampoo milagroso para crescimento de cabelo. Porém, ele negou que tenha usado o produto e revelou a verdade sobre o que fez para seu cabelo ficar bonito e saudável.

Portiolli contou que fez tratamento com minoxidil sob a orientação de um médico e também fez transplante capilar. Por isso, hoje em dia, o cabelo dele é volumoso e saudável. Então, ele deu o alerta para que os fãs não caiam em um golpe na internet.

"Eu dei uma declaração uma vez no meu podcast que o meu cabelo, uma vez, ficou muito fraquinho e aí eu fiz um tratamento e o cabelo voltou a crescer e ficar forte. Na verdade, estão usando a minha imagem para você comprar um shampoo e o teu cabelo vai cair tudo! Se voice comprar esse shampoo, você vai ficar é careca! Isso não presta! Não tem a autorização da minha imagem. O tratamento que eu fiz é com minoxidil, que você aplica e o cabelo cresce forte. Não tem nada a ver com esse shampoo milagroso que vendem para você. Se você quiser dar um jeito no seu cabelo, vai em um médico bom! Não fica acreditando nas coisas que estão usando a imagem sem autorização e dizendo que você tem que comprar shampoo tal. Não vai nessa", disse ele.

E completou: " O que eu usei no meu cabelo foi minoxidil, que todo mundo conhece, mas, claro, com recomendação médica. Aí o cabelo voltou a crescer. E eu tenho bastante cabelo porque vocês sabem que eu fiz transplante de cabelo. Tirei daqui e botei aqui. Seu cabelo não vai ressurgir das cinzas com shampoo milagroso. Procura um médico. Não cai nos golpes da internet. Se você comprar, você é um trouxa, não seja trouxa".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celso Portiolli (@celsoportiolli)

Celso Portiolli faz rara aparição com a esposa e os filhos

Em uma nova atualização em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador Celso Portiolli surgiu em um momento divertido com a sua família. Há pouco tempo, ele compartilhou um clique ao lado de seus filhos, Luana, Pedro Henrique e Laura e sua esposa, Suzana Marchi.

Nas fotos, a família apareceu em um dos parques da Disney, muito alegres e entusiasmados. "Curtindo momentos incríveis nos parques da Universal! Entre aventuras emocionantes e sorrisos inesquecíveis, estamos fazendo de hoje um dia mágico. Em família, cada atração se torna ainda mais especial!", disse ele na legenda.

Os seguidores se mostraram encantados com a família e o momento compartilhado. "Que tudo, Deus continue abençoando grandiosamente vocês família linda... aproveitem", disse uma internauta. "Que demais! Aproveitem!!", comentou outro. "Que combo: lugar mágico com pessoas especiais. Aproveite muito", afirmou mais um.