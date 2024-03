Atriz trans da Globo fala sobre cirurgia de redesignação sexual: "Renasci"

Intérprete da personagem Luana de “Cara e Coragem", a atriz trans Gabriela Loran compartilhou sobre sua cirurgia de redesignação sexual na Tailândia

No último domingo, 3, a intérprete da personagem Luana de “Cara e Coragem", a atriz trans Gabriela Loran compartilhou em suas redes sociais que realizou um passo importante em sua vida: a cirurgia de redesignação sexual. Em vídeo postado no instagram, a atriz contou que escolheu Bangkok, na Tailândia, para renascer.

“Eu fui com os meus medos e expectativas. Sempre soube que esse momento chegaria, mas eu sempre tive paciência e degustei todo o meu processo até esse momento. É difícil descrever o sentimento, mas sabe quando você fica longe de casa por alguns dias e finalmente você volta para casa?”, iniciou Gabriela em uma narração.

A atriz afirmou que "tudo mudou" depois do processo, mas a sensação que sentiu era de voltar para casa. “Meu corpo templo mudou, mas a minha mente não. Tudo mudou e ao mesmo tempo a sensação de que eu sempre fui assim. Sim, tudo mudou, é tudo novo, mas eu já sabia como seria. Eu só posso dizer que foi a experiência mais louca, incrível, desafiadora, saborosa, mágica, delirante, confusa, espiritual, emocionante. Me faltam palavras.”

Gabriela ainda agradeceu a Tailândia por fazer parte de um momento tão importante de sua vida. “Parece que eu despertei de um sonho, mas agora ele segue sendo real. Eu mergulhei no mais fundo na minha essência e me reconectei, mas houve um realinhamento sim, uma reconexão. Algo que vai para além do entendimento, algo meu, comigo mesma. Eu renasci”, continuou.

Mais de um mês após a cirurgia, a Luana de "Cara e Coragem" comentou que o caminho não foi fácil, mas procurou estudar e se informar sobre. Além disso, a atriz compartilhou que ainda há mais coisas para mostrar, mas que isso vai acontecer em seu tempo.

Nos comentários da postagem, os internautas vibraram junto com Gabriela. "Que você possa renascer e redescobrir a si cada vez mais irmã. Fico feliz por essa conquista tão pessoal sua!", disse a historiadora Giovanna Heliodoro. "Te amo!! Feliz demais por você, Gabi", comentou a contora Liniker. "E a gente ta aqui pra acompanhar. No seu tempo.", apoiou a atriz Luana Xavier.