Ana Maria Braga passa por saia justa após atitude de Felipe Andreoli: “Me provocou”

Jornalista esportivo Felipe Andreoli faz pedido inusitado e coloca Ana Maria Braga em saia justa ao vivo no ‘Mais Você’

A apresentadora Ana Maria Braga passou por uma saia justa e tanto na manhã desta segunda-feira, 19, enquanto apresentava o programa matinal da Globo, o ‘Mais Você’ ao lado do jornalista esportivo Felipe Andreoli, que participa da atração semanalmente. É que o comunicador fez um pedido inusitado e a loira acabou caindo na gargalhada.

Tudo aconteceu quando noticiaram a vitória do surfista Filipe Toledo na etapa El Salvador do campeonato de surfe, depois que o atleta derrotou o americano Griffin Colapinto. O sobrenome diferente chamou atenção de Felipe Andreoli: "Ele ganhou do americano... quer ler o nome dele, Ana Maria?", ele pediu para a apresentadora.

"Griffin Colapinto. Você não estava querendo falar o nome do Colapinto", a apresentadora disparou o sobrenome sugestivo em tom de brincadeira e caiu na gargalhada com a atitude de Felipe Andreoli. Sem conseguir conter a risada, a apresentadora passou por uma saia justa para contornar o perrengue com o jornalista.

Felipe tentou desviar do assunto, constrangido com a cena inusitada: “Eu queria ver sua pronúncia em inglês, só”, ele se justificou para a apresentadora e tentou noticiar a vitória mais uma vez: “Tá bom, Filipinho ganhou do Colapinto na Punta Roca. [...] Não vou conseguir acabar a notícia. Culpa minha, mesmo", disse o jornalista sobre o perrengue.

Após a crise de riso, Ana Maria Braga recuperou a postura e colocou a culpa na atitude de Andreoli: “Você me provocou, você quer que eu faça o que?", explicou a apresentadora. Depois da situação inusitada, Felipe terminou o assunto sobre o campeonato de surfe.

Felipe Andreoli participa do ‘Mais Você’ no início da semana para comentar sobre esportes com Ana Maria Braga. Na vida pessoal, o jornalista trocou alianças com a apresentadora Rafa Brites em 2011. Juntos, eles são pais dos pequenos Rocco, que tem cinco anos e Leon, que tem apenas um aninho de vida.

