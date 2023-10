Ana Maria Braga interrompe seu programa antes do previsto em São Paulo

Ana Maria Braga saiu do ar em São Paulo antes do previsto em São Paulo nesta terça-feira, 3. Entenda o que aconteceu

A apresentadora Ana Maria Braga teve menos tempo no ar na cidade de São Paulo nesta terça-feira, 3, e saiu do ar antes do horário de costuma. A decisão foi tomada pela emissora para que pudessem dar mais tempo para o jornalismo por causa da greve do Metrô e CPTM na cidade.

Nesta manhã, a Globo reduziu drasticamente o horário do Mais Você ao vivo e colocou no ar uma edição estendida do SP1, que é o telejornal local. Logo no início do programa Mais Você, Ana Maria Braga já deu espaço de tela para o apresentador Cesar Tralli, do Jornal Hoje, que trouxe atualizações sobre a greve. Logo depois, a comunicadora deu um recado comercial na atração e também já se despediu dos telespectadores de São Paulo.

“Devido à situação caótica em São Paulo, o Mais Você agora segue para a rede, mas deixa de ser exibido em São Paulo, que fica com a cobertura do jornalismo”, disse ela. Então, a apresentadora Sabina Simonato, que comanda o SP1, assumiu a programação durante o final da manhã.

Luciano Huck fala sobre o namorado de Ana Maria Braga

O apresentador Luciano Huck recebeu a presença de Ana Maria Braga no palco do Domingão com Huck, da Globo, e surpreendeu ao contar sobre uma conversa que teve com o namorado dela, Fábio Arruda. Na atração, a apresentadora fez parte do quadro Batalha do Lip Sync e Huck contou que soube de uma história da intimidade dela pelo namorado da comunicadora.

No palco, Huck contou que pegou o avião com Fabio e ele contou sobre os bastidores dos ensaios de Ana Maria para o quadro. “A gente veio junto de São Paulo hoje de manhã e o Fabio, namorado da Ana, falou: ‘Luciano, nessa semana, eu acordava de noite, quatro horas da manhã e estava a Ana Maria andando pelo quarto. O que você está fazendo Ana Maria? Estou muito nervosa. Eu não vou conseguir’”, disse ele.

Então, Ana Maria Braga concordou e contou que estava ansiosa por causa de sua apresentação no programa. "É uma responsabilidade imensa. Esse negócio não vai dar certo. Eu não dormia, pensava na música. O meu pai me contou uma história de um cara que devia uma grana para um outro cara e tinha que pagar no outro dia. Ele deitou e não tem dinheiro para pagar, virava e virava. Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar para o fulano. Ligou e falou: ‘Não vou pagar. E agora quem não dorme é você’. Eu fiz isso, pelo menos eu passo o problema”, afirmou.

Vale lembrar que Fábio Arruda é editor de imagens e já trabalhou na Globo. Hoje em dia, ele cuida das redes sociais de Ana Maria Braga e está sempre ao lado dela.