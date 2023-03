Dispositivos Echo: conheça as opções e garanta seu favorito em oferta

Aproveite a Semana do Consumidor para garantir o seu dispositivo Echo

Se você deseja garantir uma casa inteligente, prática e tecnológica, que tal aproveitar a Semana do Consumidor? O site da Amazon está reunindo muitas ofertas imperdíveis nas mais diversas áreas - incluindo, é claro, os dispositivos Echo!

Com a Alexa integrada em cada um deles, você pode realizar diversas funções apenas pelo comando de sua voz - como pedir para tocar músicas, adicionar lembretes, conferir calendário, fazer ligações, conferir as notícias do dia e a previsão do tempo, acessar câmera inteligente e canais de streaming nos dispositivos com tela e muito mais! Incrível, né?

Pensando nisso, preparamos uma lista com todos os aparelhos que estão disponíveis por ótimos preços para você conhecer e escolher o melhor para a sua rotina. Confira e garanta o seu favorito:

1. Echo 4ª geração: https://amzn.to/3lqgfu8

Reprodução/Amazon

2. Echo Dot 3ª geração: https://amzn.to/3Fw3cxU

3. Echo Dot 4ª geração: https://amzn.to/3YURLqj

4. Echo Dot 4ª geração com relógio: https://amzn.to/3yOQiaK

5. Echo Studio: https://amzn.to/3n4W19O

6. Echo Show 5, 2ª geração: https://amzn.to/3JiNaII

7. Echo Show 8, 2ª geração: https://amzn.to/3JNSLs7

8. Echo Show 10: https://amzn.to/3LF8fzQ

9. Echo Show 15: https://amzn.to/3lgHw25

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

