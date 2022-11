Renato Gaúcho curte dia de praia para manter a forma física em dia

Atual técnico do Grêmio, Renato Gaúcho aproveita o dia quente e pratica esportes na praia

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 16h34 - Atualizado às 16h57

O técnico e ex-jogador de futebol Renato Gaúcho (60) mostrou que continua com seu físico totalmente em dia. O pai da influenciadora Carol Portaluppi foi flagrado curtindo um dia de sol na praia nesta sexta-feira, 18.

Renato aproveitou o dia ensolarado na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Junto de amigos, ele conversou, se refrescou, tomou uma ducha e até mesmo praticou esportes com os colegas na areia.

De sunga preta, ele jogou futevôlei na areia da praia, mostrando que ainda tem as habilidades de quando era jogador.

Confira algumas fotos de Renato Gaúcho curtindo o dia de sol na praia de Ipanema:

