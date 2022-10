Kourtney Kardashian compra casa de R$77 milhões com marido

Kourtney Kardashian e músico Travis Barker compram casa na praia por valor impressionante

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 15h24

A influenciadora e modelo Kourtney Kardashian (43) e seu namorado, o músico Travis Barker (46) estão mais apaixonados do que nunca! O casal decidiu comprar a primeira casa juntos, uma mansão à beira mar, na praia de Santa Barbara, na Califórnia, Estados Unidos.

O novo lar do casal formado pela apresentadora e o baterista da banda Blink-182 foi adquirido por US$14,5 milhões, cerca de R$77,54 milhões, de acordo com o US Weekly. O famoso apresentador Conan O’Brien era o antigo proprietário da mansão, tendo pago cerca de US$8 milhões, cerca de R$42,8 milhões, na casa de 195 metros quadrados, em 2015.

Reformada, a casa conta com isolamento acústico, deck privativo com escadaria para a praia, churrasqueira, garagem para dois carros e carregador especial para modelos da marca Tesla. Os vizinhos também estão à altura dos novos moradores, sendo que ao lado da casa, moram o casal de atores Ashton Kutcher e Mila Kunis.

O local foi escolhido especialmente pelo casal, pois Santa Barbara foi onde Travis pediu Kourtney em casamento, em 2021. E mesmo se casando, os pombinhos ainda não moravam juntos.

“Queremos que nossos filhos também se sintam realmente confortáveis, e eles todos viveram em suas casas pela maior parte de suas vidas. Cada um deles tem seu quarto. Quando as crianças estão na casa do pai, eu fico na casa dele e ainda há noites em que ficamos um na casa um do outro”, explica a filha de Kris Jenner.

