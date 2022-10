Kourtney Kardashian revela que acompanhará marido em turnê mundial que terá passagem pelo Brasil

A influenciadora Kourtney Kardashian confirmou que acompanhará o marido Travis Barker na turnê mundial da banda Blink-182, da qual é baterista

Nesta sexta-feira, 14, Kourtney Kardashian (43) surpreendeu seus fãs, especialmente os brasileiros, ao afirmar quer irá acompanhar o marido Travis Barker (46) em sua turnê mundial.

Isso porque, Travis é baterista da banda Blink-182 que passará pelo Brasil e pela América Latina no festival Lollapalooza em 2023.

Em seu Instagram, a irmã de Kim (41) e Khloé (38) compartilhou uma série de fotos onde aparecia estilosa vestindo um moletom da banda que lançou seu novo single “Ending”.

Na legenda do carrossel composto por sete fotos, a estrela do reality-show The Kardashians, escreveu: “Esposa rockstar de turnê mundial. Ficando pronta para ‘mosh’ numa cidade perto de você”. “Mosh”, a qual Kourt se refere são as famosas rodas de punk que acontecem em shows.

O baterista da Blink-182 marcou presença nos comentários ao se declarar à esposa: “A vida em turnê cai bem em você”.

Ajuda mais que bem-vinda!

A Kardashian é justamente uma das razões pela qual a turnê mundial e a vinda da banda para o Brasil está acontecendo!

Em 2008, Travis sobreu um acidente aéreo e após isso nunca mais havia andando de avião. Tudo isso mundo quando em 2021, acompanhado da esposa, o músico voltou a voar.