Isabel Fillardis celebra o aniversário de 19 anos do filho Jamal

Isabel Fillardis faz homenagem em data especial na vida do filho, que vive com a Síndrome de West: 'Gratidão por me escolher como mãe'

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 14h10

A atriz Isabel Fillardis está em festa neste final de semana! Isso porque seu filho, Jamal Anuar, completou 19 anos de vida. Nas redes sociais, a artista celebrou o aniversário dele com uma mensagem especial.

Em seu recado, ela contou que passou o dia do aniversário trabalhando. "Hoje é o dia desse ser de luz. Eu aqui com o coração apertado porque não estou do seu lado. Mas, eu sou uma mãe, mulher preta provedora, artista num país onde estão tentando dizer que a arte não vale muita coisa. Na verdade, estou onde preciso estar. Esse é um diário de bordo de mãe escrito rsrs", disse ela.

E completou: "São 19 anos você me dizendo: Não desista Mãe!!! Como você me ensina filho a ter compaixão, ser generosa, entender que todos temos limites e que o Amor salva, cura e transforma. Viva sua vida Jamal Anuar! Gratidão por me escolher como sua mãe".

Jamal vive com a Síndrome de West. A atriz também é mãe de Analuz e Kael. Recentemente, Isabel Fillardis participou do programa The Masked Singer Brasil, da Globo, no qual foi a intérprete da Abacaxi.

Isabel Fillardis mostra fotos com o filho Jamal: