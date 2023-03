BBB 23: Domitila fala sobre desistir do reality: “Cansada de tudo”

Desabafo

Durante a madrugada de domingo, 12, os brothers se divertiram após uma festa intensa na casa mais vigiada do Brasil. Mas Domitila (38) aproveitou o momento para cair no choro e abrir o coração sobre suas dificuldades no BBB 23. A ativista inclusive, revelou se pensa em desistir do reality em conversa com Gabriel Santana (23).

"Estou cansada de tudo. Eu conheço os meus limites, e eu já superei muitos deles aqui também. E isso cansa a mente”, Domitila iniciou seu desabafo e relembrou uma proposta que FredDesimpedidos (33) fez, durante a disputa pela imunidade e pelo carro 0 km na prova de resistência do Quarto Secreto, nesta semana.

“Quando estava no carro fazendo a prova com o Fred, ele me sugeriu dar a prova para ele, que eu não estaria no paredão de jeito nenhum. E que ele poderia conversar com o pessoal de lá para eu não ir, porque ele tem um bom controle. Eu disse pra ele que eu não sei desistir. Eu não quero aprender isso aqui dentro", desabafou em meio às lágrimas.

Gabriel Santana consolou a sister no momento delicado: "O que eu posso te dizer é que, até hoje, aqui no BBB, você é uma das pessoas mais fortes que está aqui", o ator elogiou Domitila.

Sisters são pegas de surpresa com invasão de criatura na casa

Antes de desabafar com Gabriel Santana, Domitila passou por um momento inusitado no BBB 23 ao lado de Aline Wirley (41). As sisters levaram um susto ao se depararem com uma de criatura inesperada na sala da casa mais vigiada do Brasil, um sapo, que invadiu o confinamento e deixou as duas desesperadas.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, a ex-Rouge e a ativista aparecem tentando tirar o animal do meio da sala. Enquanto Aline tentava se aproximar do bicho para capturá-lo, Domitila ficou na porta para ajudar a colega de confinamento a sair do cômodo. Depois, as duas conseguiram tirar o animalzinho do confinamento.