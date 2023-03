Roberto Carlos abre o coração e fala sobre amor e futuro

O cantor Roberto Carlos rompeu com empresário após 30 anos, revela que está namorando, fala sobre a morte do filho e do parceiro Erasmo Carlos, se declara fã de BBB e não descarta música para Anitta

Se pudéssemos escolher uma trilha sonora para a atual fase de Roberto Carlos, a música Eu Sou Terrível — gravada por ele na década de 1960 com o amigo Erasmo Carlos (1941-2022) — seria a escolha perfeita! Aos 81 anos, o Rei segue cheio de vitalidade, com humor ímpar e, como não poderia deixar de ser, com o coração batendo cada dia mais forte e apaixonado. “O amor e o romantismo estão e estarão sempre no meu coração e nas minhas canções”, avisa ele, em entrevista exclusiva a CARAS, logo após desembarcar de seu projeto Emoções em Alto Mar, que desde 2005 leva milhares de fãs rumo a uma jornada pelo oceano com direito ao cantor como ‘capitão’. Foi a bordo do transatlântico, aliás, que Roberto deixou escapar: “Estou namorando, mas não vou dizer quem é. Tudo tem seu tempo. Não sou contra casar de novo. Casamento é algo saudável, depende do casal”, disparou ele, sem dar detalhes sobre a atual relação.

E se o coração do Rei anda recheado de emoções, na vida profissional é inegável que os ventos seguem soprando a seu favor. Após parceria de 30 anos, o cantor rompeu com o empresário Dody Sirena e assumiu as rédeas de sua carreira. “A minha carreira segue do jeito de sempre, sigo compondo, gravando canções, fazendo shows e TV”, elencou ele, sem esconder as novidades. “Eu vou entrar em estúdio. Quero fazer um disco em espanhol. Quero muitas coisas. Eu estou compondo direto. Já tem quatro canções, uma releitura e três inéditas”, adiantou ele, animado. “Eu estou decidindo como eu lanço, se tudo junto ou uma de cada vez. Mas tenho tudo isso na manga". Já sobre o término da parceria, Roberto é discreto. “É uma questão muito particular, não quero comentar. Aconteceu, está sendo de forma bastante elegante, pelo menos até agora, mas prefiro não comentar nada. Não é nada grave”, limita-se ele.

Por falar em carreira e amor, são eles, aliás, que têm ajudado Roberto a seguir em frente após sofrer duras perdas. Em 2021, o Rei chorou a morte de seu filho Dudu Braga, vítima de um câncer aos 52 anos. Já em novembro do ano passado, entrou em luto pela partida de seu ‘amigo de fé e irmão camarada’, Erasmo Carlos, com quem fez história na jovem guarda. “Tenho que lidar com a solidão de vez em quando. Foi uma pancada atrás da outra, mas a gente reúne forças para enfrentar essas situações, que às vezes são inevitáveis”, afirmou ele, fazendo memória ao amigo. “Erasmo, com sua inteligência e simplicidade, sempre mostrou para mim e para todos que o conhecem uma lição de amor e respeito pelo próximo, eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo e parceiro. Ele é o irmão que escolhi”, reflete o cantor de Cachoeiro de Itapemirim, no ES.

À frente de seu tempo e sempre inovando, o cantor não descarta novas parcerias musicais. Entre os nomes, está Anitta (29). “Me perguntaram se eu faria uma canção para a Anitta. Por que não? É uma pessoa inteligente, sabe levar muito bem a carreira dela e a respeito muito, pelo talento e pela capacidade de administrar a carreira dela”, elogia.

Idolatrado por uma legião de fãs, Roberto mostra que é gente da gente. Tudo sem perder a majestade! “Assisto a novelas, noticiários, ouço músicas, componho e passo bastante tempo no estúdio de gravação”, conta ele, quando questionado sobre sua rotina. E, para completar, o Rei confessa ser um observador do Big Brother Brasil, da Globo. “Acompanho o BBB quase todos os dias. Torço sempre por quem joga melhor. Não me atrevo a dizer em público o meu favorito, está muito cedo!”, diz ele.

Já quando o assunto é a vaidade, o Rei não faz jogos e admite dar trabalho manter a jovialidade. “Eu faço um pouco de exercício físico, de musculação e de bicicleta ergométrica para fortalecer. Cabelo eu não deixei faltar, fiz seis transplantes capilares. Faz uns dez anos que não faço plásticas, mas fiz duas puxadinhas no pescoço. Procuro dormir bem e não sou mais vegetariano, como fui durante 30 anos. Eu como de tudo atualmente, mas com muito equilíbrio, de forma saudável”, detalha o Rei.

Fazendo história dentro e fora dos palcos, antes de embarcar no cruzeiro, Roberto Carlos aterrissou na capital do Amazonas, Manaus, para ser homenageado durante a cerimônia do United Earth Amazônia. O prêmio, que destaca a defesa de ações socioambientais, reverenciou o Rei e Erasmo Carlos — in memoriam e representado pelo filho Leonardo Esteves — pela canção Amazônia, que segue mais atual do que nunca. “Com certeza, essa canção é um grito de alerta meu e do meu querido amigo, irmão e parceiro Erasmo Carlos”, frisa.

Atento e cuidadoso, Roberto ainda mantém cautela diante da covid-19. “Imagina uma pessoa com TOC na pandemia!”, já disse ele. Por falar em pandemia, enquanto algumas pessoas se reinventaram nessa fase, o Rei focou em sua relação com a música. “Não reinventei, mas continuo inventando algumas coisas...”, brinca ele. Seja em terra firme ou em alto-mar. Seja nos palcos ou no estúdio de gravação, na TV ou na sua casa, Roberto segue cada vez mais fazendo jus ao título de Rei, conquistando fãs por onde passa e transformando suas músicas em verdadeiros hinos de amor que inspiram gerações. E, mesmo diante de tantas realizações, o cantor admite que há muita história para escrever. “Tenho muitos sonhos, continuo um sonhador”, finaliza ele, muito otimista com os próximos passos e sua jornada de sucesso.

Fotos: José Zamith, Rafael Strabelli, Clovis Miranda e Dhyeizo Lemos