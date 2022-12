Rita Batista: 'Meu cabelo crespo e grisalho é um ato político'

No comando do programa 'É De Casa', da Globo, Rita Batista ajuda o país a se ver na TV

Uma das tradições da apresentadora Rita Batista (43) no final do ano é tomar seu banho de folhas cheirosas. “Ali você vai jogando todas as suas intenções, vai agradecendo, pedindo”, explica a baiana, que também costuma fazer uma oferenda de agradecimento para Oxalá, com canjica. E nesta virada ela tem muito a agradecer e comemorar. Em dois anos na TV Globo, passou de repórter dos programas matinais para uma das apresentadoras do É de Casa. Momento com o qual sempre sonhou e sabia que ia chegar.

–Virar apresentadora do É de Casa foi uma realização?

– Claro! Para quem faz telejornalismo é a cereja do bolo da vida profissional. Em 18 anos de carreira, já tinha feito todo movimento para entrar na Globo e não tinha rolado. E aí, um belo dia, recebo uma mensagem me convidando para uma temporada de três meses na SuperManhã como repórter. Quando isso funciona dessa forma, com naturalidade, acho que verdadeiramente está escrito e é resultado do meu trabalho.

– Você achou que esse dia nunca iria chegar?

– Eu tinha certeza de que iria chegar! Sou essa pessoa de fé. A mulher reza tanto, intui tanto, pensa tanto, mantra tanto, não é possível que não acredite nas coisas que projeta para a própria vida.

– Sente que virou referência para outras mulheres?

– Acho que essa coisa da representatividade, com a qual a TV Globo e outras empresas estão superalinhadas, faz parte de valores universais importantes, porque não tem nenhum sentido um País como o Brasil, com porcentagem de pessoas que se declaram pretas e pardas, não ter representação em todos os ambientes e na comunicação também. Quando temos no programa uma mulher preta e um homem preto, a gente reflete e conversa verdadeiramente com este País.

– Com isso as pessoas passam a se ver na tela...

– É importante para você ver que é possível, isso dá uma injeção de ânimo, é um estímulo. Hoje, quando vejo que eu estou na TV, de cabelo crespo, sem alisamento, com a minha cara natural, com meus cabelos brancos, de uma forma que muitas mulheres são, eu fico bem feliz.

– De onde vem esse empoderamento de deixar os fios brancos?

– Quando começou, decidi não pintar o cabelo, porque a gente precisa discutir neste País como as mulheres são tratadas na sociedade. Mulher que tem cabelo branco é desleixada. Ela nunca vai ser supervalorizada porque tem cabelo grisalho. Os caras podem engordar, emagrecer, ficar carecas, grisalhos, que são sempre charmosos e mais valorizados. O passe deles valoriza, enquanto a gente vai perdendo território. E aí fica essa coisa de que mulher tem prazo de validade. Isso me irrita profundamente! Então, o meu cabelo, que é crespo e grisalho, é um ato político mesmo, de dizer que vai ter mulher preta de cabelo grisalho e se achando o máximo. Porque tenho também esse probleminha, né? Eu me acho ótima! (risos)

– As mulheres também são muito cobradas com a maternidade. Você mudou muito desde que se tornou mãe?

– É outra coisa que também tento combater. O senso comum nos ensina que você, depois de ter filhos, precisa mudar, mas você não quer mudar. Você quer ter seu filho e quer continuar fazendo suas coisas, continuar tendo um olhar diante do mundo de uma mulher que não é só mãe, que a maternidade não vai lhe roubar a feminilidade. Tem essa coisa sacrificial do amor de mãe.

– Você já sofreu com isso?

– Eu recebo cacete de todo lado porque, para aceitar o convite da TV Globo, precisei me mudar para São Paulo. Na época, estava casada e Martim (5), meu filho, ficou com o pai. A gente se separou no ano passado e ele continuou com o pai. Agora, ficam dizendo: ‘Como assim deixa um menino com o pai?’. E tem pessoa melhor para ficar? Se fosse um cara atrás da carreira dele e a mulher segurando a onda, estaria tudo certo, né? Não queria mexer na vida do Martim, que tem os avós, os irmãos mais velhos, a escola. Seria capricho meu e seria também cair nessa pressão de que o filho tem que ficar com a mãe. Mas em quais circunstâncias? Na escola integral ou com a babá?

– Você é ligada ao lado espiritual. O que espera de 2023?

– Isso eu sou mesmo. Se tem um negócio que eu tenho muita convicção é da minha fé, de que tem algo muito maior que nos rege, toma conta da gente. E eu acho que 2023 vai ser massa! Eu tenho as melhores intenções e perspectivas. Para mim, a vida é um boomerang: o que eu desejo para mim, desejo para o resto do universo. Não quero só que eu, meus amigos, meus núcleos mais próximos se deem bem. Eu quero que todo mundo se de bem neste ano que vai começar!

