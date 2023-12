Nova jornada da mamãe Day Mesquita

Com Pedro e Dom, Day Mesquita narra as descobertas da maternidade

Ao fazer um balanço do ano, Day Mesquita (38) é rápida: “Foi um ano de descobertas e de ressignificação”, define. E o responsável por esses processos é o pequeno Dom (1), filho da atriz com o também ator e produtor Pedro Says (29). “Em 2023, vivi intensamente a maternidade e fui me adaptando. Ao mesmo tempo, olhei para meu filho e mergulhei em mim”, explica a paranaense, em ensaio familiar de Natal, que ainda inclui as ‘irmãs mais velhas’ de Dom, as pets Ayla e Eva.

Além das mudanças na rotina, o casal viu a chegada de Dom fortalecer ainda mais a união do casal. “Temos uma relação de parceria e consegui entender ainda mais quem está ao meu lado. Sou grata por Pedro sero meu parceiro”, afirmou ela.

Sem romantizar a maternidade, Day segue em constante processo de aprendizagem. “É desafiador. No início, eu tive baby blues, um período complexo no qual fiquei bastante agitada. Aí, vem a amamentação, o sono... mas ver o amor que cresce a cada dia e o sorriso dele ajuda a equlibrar todas as coisas”, pontua ela, sem pensar em aumentar a família. “Não é minha ideia! Pedro, às vezes, até fala, mas eu já vou pedindo calma!”, comenta a artista.

Após a miscelânia de sentimentos vivida no último ano, para 2024 Day deve estrear a série Tudo de Bom, em plataforma de streaming, além de planejar um projeto autoral. “Estou me entendendo comigo mesma para poder criar!”, explica ela, prestes a celebrar 20 anos de carreira.

FOTOS: L.A. FOTO ESTÚDIO